El Melias, a por la quinta victoria

El Melias se enfrentará por primera vez al Verín en estado de gracia como lo marcan sus últimas cuatro victorias: "Intentaremos que dure lo máximo posible, pero sin olvidar que al principio a mis jugadores les costó un poco más adaptarse a la nueva categoría", dijo el técnico Adrián Varela.

Sobre su rival, "ellos tienen un objetivo distinto al nuestro que será el de ascender, pero no vamos a regalar nada ante un Verín que encaja pocos goles y nosotros todo lo contrario. Veremos quién impone un poco la dinámica del partido".

El once inicial del Melias diferirá muy poco con respecto al que eliminó al Monterrei en la Copa: "Hay 14 jugadores que pueden jugar ante la bajas de Ángel, por anción y los lesionados Kitos, Sas, Ucha, Pope y Óscar, viendo las sensaciones antes del comienzo".

"Muy dinámicos"

El Verín, que volvió a ganar la semana anterior, se encuentra un punto por debajo del Melias y querrá encarar una etapa más regular. Su entrenador Eloy García quedó muy sorprendido de su oponente al que vio el pasado jueves en la eliminatoria copera: "Me gustaron mucho. Son dinámicos y muy físicos, con jugadores jóvenes rápidos al finalizar las jugadas".

Por ese motivo y ante las ausencias de Unai, Jota, con una rotura, Pablo García, por un esguince de tobillo y los sancionados Jhonny y Gabri, el técnico verinense propondrá un encuentro "que no tenga mucho ritmo e intentar estar seguros sin cometer errores. Será importante la estrategia que puede definir el partido".

El propio Eloy García hizo incapié en el goleador del Melias Rucho "que junto al otro delantero que tienen son muy peleones dentro de un equipo muy fiable". Y en el aspecto disciplinario "no podemos llevar esa cantidad de tarjetas y desde el club estaos siendo muy estrictos y el que no quiera no va a poder seguir con nostros".

A Carabina, 12:00 horas