El Barbadás, a seguir sumando

El Barbadás continúa inmerso en la lucha por alcanzar la segunda plaza de ascenso, la que ahora ocupa el Estradense. Puede ser una jornada propicia para recortar la distancia (5 puntos), aunque para ello es obligatorio que los azulones ganen. Por muchos motivos, pero los dos primeros porque se juega en Os Carrís (16:45) y porque el Barbadás es mejor equipo que su rival.

Además, el técnico Juanjo Vilachá tiene menos problemas que nunca esta temporada a la hora de confeccionar la convocatoria. Las únicas bajas son las de Martín Torres, por tarjetas, y Marcelo, que viajó a Portugal por un asunto familiar. Ya puede jugar Igor, al que le llegó al tránsfer, y también entra en la convocatoria Unai, fichado del Verín.

"A idea é lograr unha victoria para seguirlle metendo presión ao Estradense. Estamos no bo camiño para chegar a eses dous meses finais de competición con opcións de loitar polo ascenso, que era o que queríamos dende o principio", afirma el técnico Juanjo Vilachá.

En Os Carrís quieren olvidar el "accidente" de hace dos semanas ante el Amanecer (0-3). "En Moaña merecemos moito menos e gañamos, e nese partido, facendo 15 ocasións de gol, non fomos capaces de marcar. O Marcón é un equipo cun estilo similar ao do Amanecer. Xoga con cinco atrás, non se desorganiza e fai fútbol directo. Haberá que ter coidado", finaliza.

Os Carrís, 16:45 horas.