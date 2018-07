Álvaro Ratón: "Logramos enganchar a la gente"

Ourense vio como este año dos de los futbolistas de su tierra lograban el ascenso a Primera. Sin embargo, hubo un tercero que rozó el salto a la categoría más alta del fútbol español. Álvaro Ratón y el Zaragoza, equipo en el que defiende la portería, se quedaron a dos partidos del sueño. Tras una espectacular segunda vuelta, el Numancia truncó en el play-off el sueño de los aragoneses.

Qué cerca quedó el ascenso.

Fue una sensación extraña. Estuvimos dentro de los dos partidos. En el de fuera logramos un empate (1-1) que no fue un mal resultado ya que después teníamos que jugar en nuestro estadio, pero perdonamos mucho. Sobretodo al principio de la segunda parte, fallando muchas ocasiones claras, y el que perdona lo acaba pagando.

Además, con un gol en la parte final del partido.

El Numancia creo que tiró dos veces e hizo dos goles, pero en el fútbol el gol es lo que cuenta. Nosotros tuvimos unas cuantas ocasiones y no las materializamos, y lo pagamos al final. Tuvimos ocasiones para meter dos, tres e incluso cuatro goles.

¿Cómo fue el ambiente durante esos días en Zaragoza?

Al final de temporada la gente se enganchó y estuvo volcada con nosotros. En el partido en el que nos metemos en el play off ya había mucha gente animándonos. A Barcelona se desplazaron muchos aficionados. El apoyo de ellos se notaba y el recibimiento en los partidos de casa era brutal. Entrabas al campo y tenías a cuatro mil o cinco mil personas recibiéndote nada más bajar del autobús.

Son momentos para el recuerdo a pesar de que no se lograra el ascenso, ¿no?

Obviamente uno se queda fastidiado por el resultado, pero creo que la segunda vuelta fue muy buena. No sé si de récord, pero cerca estaría. Y al nivel del Zaragoza. En ese aspecto estamos contentos y satisfechos. Se volvió a enganchar a la gente, que a lo mejor estaba un poco desenganchada.

El equipo fue de menos a más.

Creo que fue cuestión de que éramos un equipo prácticamente nuevo. Seguíamos tres jugadores del año anterior y quieras o no necesitas un tiempo de adaptación para conocer la plantilla y entenderte sobre el terreno de juego. Hubo tranquilidad y confianza en la gente que estábamos, y en el entrenador. Y ahí se vieron los resultados. La primera vuelta no fue buena, pero la segunda sensacional.

¿Qué balance hace de su temporada?

Me quedo con la sensación de haber intentado participar más. A uno siempre le gustaría poder jugar y poder participar. Está claro que es lo que uno quiere y lo que uno desea, pero a nivel personal estoy satisfecho por el trabajo que hice. Lo que estuvo en mi mano lo he puesto todo, luchando y peleando. Si después me dan la oportunidad o no ya no depende de mí. Uno no está contento habiendo jugado tan pocos partidos.

Segunda temporada en Segunda División.

Obviamente llegar es complicado, pero lo más difícil es mantenerse. Es difícil pero lo consigues trabajando día a día y siendo constante, aunque no juegues. Ahí es donde se tiene que ver la constancia y el trabajo diario, que es lo que al final da los frutos.

¿Qué tal el trabajo del día a día con Cristian Álvarez?

Cristian es muy buena gente pero un tío peculiar. Una persona de fútbol, tranquilo y con él el entrenamiento el día a día es muy fácil. Hay buena relación, buen ambiente, buen rollo y siempre con ganas de trabajar los dos, algo que es importante. Estés jugando o no, tener a gente alrededor que no te pone pegas y trabaja igual es bueno.

Natxo González, de entrenador a rival.

El entrenador en el fondo es como un jugador. Cree que lo mejor es cambiar de aires y son decisiones que tiene que tomar cada uno en su momento. Entiende o cree que es la mejor decisión a tomar en un momento y es respetable.

Y llega Idiakez ¿Ya ha podido hablar con él?

Por el momento no. Hasta el 9 de julio que empecemos intentamos desconectar todo lo que podamos, ya que después las temporadas son largas. De momento no hemos tenido contacto con él. Sabemos cuando empezamos y una vez que estemos allí ya hablaremos todos, nos pondremos las pilas y a empezar a currar duro.

¿Cómo ve la categoría la próxima temporada?

Te pones a ver la lista de equipos y practicamente todos son conjuntos de Primera División. Ahí se ve el nivel y la exigencia que tiene esta categoría. Y siendo tantos equipos (22), se hace muy larga y hay que luchar. Si quieres estar arriba hay que pelear contra los mejores y ser mejor que ellos, y a esa dinámica nos tendremos que poner.

Toca seguir intentando devolver al Real Zaragoza a Primera División.

Creo que es el objetivo de cualquiera de los equipos que están en Segunda, ya sea recién descendido, ascendido o lleve varios años en la categoría. El objetivo es siempre estar lo más arriba posible y cuanto más arriba estés más posibilidades tienes después para ascender de forma directa o a base de play-off. Nunca se sabe como puede darse la temporada.

¿Cree qué es una categoría bonita para el espectador?

Es una categoría bonita y con mucha igualdad. La temporada pasada practicamente todos los equipos llegaron a la última jornada jugándose algo. Creo que eso es lo más emocionante de esta categoría para el espectador.