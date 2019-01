Ana Toubes, del Pabellón: "Pensé que era una inocentada"

Trabajo, perseverancia y humildad. Son valores que definen al descubrimiento más reciente de la factoría pabellonista. Percusionista, amante de la lectura y la televisión, futura médica y apasionada del fútbol. Es Ana Toubes Opazo, ourensana de 14 años que ha sido convocada por la selección española femenina sub-16 de fútbol para una concentración en Las Rozas.

"Estoy muy contenta, aunque un poco nerviosa porque se trata del equipo nacional. Ya jugué Campeonatos de España con la selección gallega pero con la selección española será mi primera vez", reconoce la pabellonista.

Ambiciosa pero con los pies en el suelo, el cariño y entusiasmo que le pone a las cosas, unido a su categoría como deportista, dejan entrever que para Ana no existen sueños imposibles.

"Pensé que lo de la convocatoria era una inocentada. El día 28 ya tocó broma con la selección gallega pero este miércoles me enviaron el enlace y vi la lista", añade.

Una chica en un universo de chicos, porque Ana es la única fémina en el Pabellón CF, entidad en la que lleva ocho años. El culpable es su hermano Álvaro, cuatro años mayor: "Desde los 3 años iba con mis padres a ver sus partidos. Allí empezó mi gran pasión por este deporte. Con 6 años empecé en la escuela de fútbol del Pabellón y aquí sigo".

Álvaro es para Ana Toubes mucho más que el precursor en su carrera futbolística: "Siempre me dio consejos, fue como un entrenador y el ejemplo a seguir, porque es muy bueno tacticamente. También jugó en el Pabellón, pero ahora está en los juveniles del Allariz. Es mi ídolo, junto a Vero Boquete".

Los dos pequeños de la familia son los que siguen la estela futbolística dejada hace muchos años por el bisabuelo paterno, Pedro Conde. "Lo quiso el Celta, pero no llegó a fichar porque en aquella época el trabajo era más importante. Él es el único antecedente familiar con el fútbol. A mi abuela le gusta ver el fútbol por la tele, pero poco más. Mis padres se están aficionando ahora, que nos acompañan a nosotros. Mi padre (José Luis), se pasa animando todo el partido y sufre cuando perdemos. Mi madre (Inma) es la que más me apoya. Viene a todos los partidos, a los entrenamientos con la selección gallega. También mi padre, y a veces nos acompaña mi hermano. Muchas veces solemos ir todos".

Regalo de cumpleaños

Ana Toubes trabajará con la sub-16 española entre el 7 y el 9 en Las Rozas. El 10 cumple 15 años y será sin duda el mejor regalo de cumpleaños. "Será muy emocionante, una experiencia que nunca olvidaré. Espero aprender mucho y aprovechar al máximo la concentración para que no sea la última. Uno de mis sueños es poder jugar un partido con la selección española".

La jugadora piensa en el futuro, y se muestra muy ambiciosa. "Me encantaría poder jugar a nivel nacional, y para ello estoy trabajando cada día. Por ahora la idea es seguir jugando con los chicos pero es verdad que me gustaría llegar a jugar en un equipo importante. A nivel gallego no hay mucha competición femenina pero están empezando a salir equipos como el Deportivo o el Matamá. Por el momento debo tener los pies en la tierra, trabajar y darlo todo, y quien sabe".

Tiempo para todo

La pabellonista es multidisciplinar. "Me gusta mucho estudiar (cursa 3º de ESO en Franciscanas) y quiero ser cirujana pediátrica. Además, toco la batería: iba a clase, pero tuve que dejarlo por tema de horarios. Me encanta la lectura. Leí todos los libros de la colección Futbolísimos, y ver televisión me relaja. Veo series como Centro Médico y programas como Deportes Cuatro". Así es Ana Toubes, una estrella del fútbol en ciernes.