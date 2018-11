El Antela mide su fortaleza mental ante el Amanecer

No está siendo una temporada sencilla para el Antela. No solo por la situación de colistas en la tabla, si no por la forma de perder, dando la cara pero sufriendo remontada tras remontada. Los de Moisés Pereiro quieren dejar eso al margen y centrarse en hacer un buen papel en la visita al Amanecer.

"El equipo está bien, intentando recuperar efectivos, pero con la ilusión intacta a pesar de los palos duros. Vamos a ir a competir ante un rival complicado e intenso, en un campo pequeño que no nos beneficia", señala Moisés Pereiro, entrenador del Antela.

El preparador limiano no podrá contar con Rivero, Pablo Forri ni Carrasco (bajas habituales en las últimas jornadas), ni con Fali y Manu, mediocentros titulares hace siete días.

Lampáns, 16:30 horas