Antepenúltima oportunidad para el Pabellón

Las oportunidades se le agotan al Pabellón juvenil. No lo es tanto por la puntuación, que aunque muy lejos de la zona de confort que tiene a ocho puntos tendría partidos para neutralizarla (18 encuentros para finalizar la competición), como por la sensación que transmite, ya que ultimamente le está costando competir en los partidos.



Esta mañana tiene una cita vital en esa lucha por la permanencia, no solo por el déficit de puntos si no además por el rival al que se mide. Y es que los pabellonistas visitan desde las 11,30 horas al Santiago de Compostela, penúltimo en la clasificación con tres puntos más que el conjunto de Guillermo García y Carlos Figueiredo. En caso de perder sería casi el no va más para un equipo que necesita una inyección de moral en forma de victoria y si es ante un rival directo mucho mejor.



La goleada sufrida en Vigo ante el Celta debe estar superada: "Esperemos que no nos afecte, tenemos que seguir y confiar en nuestras posibilidades", afirmó el técnico Guillermo García.



El duelo de esta mañana en tierras compostelanas será una cita entre iguales. Bueno, casi entre iguales, porque con lo caro que les resulta sumar a los dos los tres puntos de ventaja de los coruñeses sobre los ourensanos podrían considerarse un mundo.



A pesar de ello sí se trata de un duelo entre iguales se mire por donde se mire. Dos equipos que ocupan plaza de descenso, que apenas anotan (13 el Santiago y 8 el Pabellón) y de los más goleados (26 los compostelanos y 38 los pabellonistas), además de llegar heridos a la cita puesto que unos cayeron en Gijón ante el Sporting por 6-0 y los otros en Vigo ante el Celta por 9-0.



Al Pabellón le toca hacer borrón y cuenta nieva, no le queda otra. Acumula seis derrotas consecutivas y todo lo que sea aumentar la estadística sería entrerrarse un poco más en el fango de la última plaza de la categoría.



Santiago, 11,30 horas.



Más difícil todavía



Dos de los rivales del Pabellón en la lucha por la permanencia lograron sumar ayer en la apertura de la jornada. El Marina Sport, que ya ganó en el estadio Miguel Ángel hace 15 días arrancó un punto en la difícil salida ante el Racing de Santander (1-1), mientras que el Areosa igualó a domicilio ante el Deportivo (1-1).