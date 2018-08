El Arenteiro madrugó para golear

El Arenteiro continúa acumulando minutos y victorias en los amistosos de pretemporada. En esta ocasión fue en el campo de A Moreira, donde se impuso al Antela por 1-3. La superioridad del equipo de Tercera División sobre el recién ascendido a Preferente quedó patente cuando en el minuto 21 los "verdes" ya ganaban por 0-3 con tantos de Carlos de Dios y un doblete de Igor Sevivas.

El primero llegó cuando apenas iban tres minutos de juego, en un balón largo a la espalda de la defensa local que De Dios aprovechó para fusilar a Julián. El segundo, tras un error de la defensa limiana que Sevivas no desaprovechó. Se repitió el protagonista en el 0-3. El delantero carballiñés aprovechó un perfecto centro de Rober tras una internada por la banda.

El gol del Antela lo anotó Yony, al aprovechar un córner y rematar con el pie en el segundo palo una pelota que la zaga del Arenteiro no llegó a despejar. Era el minuto 38 y ya no se movería el marcador.

Manel Vázquez, entrenador del Arenteiro, hizo un equipo practicamente diferente para cada uno de los periodos. En la primera mitad salió muy enchufado, y la superioridad fue muy notable, y después aprovechó para hacer pruebas de cara al futuro. No logró más goles pero sí tuvo opciones para ampliar la ventaja.

Primero Mitogo y después Iván Rubio pudieron hacer el cuarto gol.

Apenas tendrá descanso el equipo carballiñés, pues mañana disputa desde las 19:00 horas en el campo de Espiñedo los cuartos de final de la fase gallega de la Copa Federación ante el Alondras.

Llegar y jugar

El limiano David Castro, que la pasada temporada jugó en el Ourense CF, llegó en el descanso, se cambió y jugó la segunda parte. El defensor podría reforzar al equipo de Moisés Pereiro, que necesita jugadores de peso para afrontar con garantías su regreso a la Preferente.

La ficha

Antela Club de Fútbol:

Julián, Javier, Joel, Juan Carlos, Iago Vázquez, Fali, Brais, Xosé, Antón, Xoel y Yony. Desde el banquillo: Iago Campelo, Alex, Iván, Kike, David, Nacho, Carrasco, Manuel y Enio.

Club Deportivo Arenteiro:

Rui, Martín, Pol, Maxi, Padrón, Jefry, Carlos, Alex Bardelás, Rober, Fernando e Igor Sevivas. Desde el banquillo: Pachi, Chechu, Portela, Ross, Sergio, Adil, Xoel, Iván, Cristian, Hugo y Mitogo.

Goles:

0-1: Carlos de Dios, minuto 3.

0-2: Igor Sevivas, minuto 14.

0-3: Igor Sevivas, minuto 21.

1-3: Yony, minuto 38.

Árbitro:

Dirigió el encuentro Adrián Estévez Blanco.