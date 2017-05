El Arenteiro peleará el ascenso en la promoción

El Arenteiro demostró ante el Portonovo que no iba dejar escapar ninguna oportunidad de lograr el ascenso directo. Aunque para ello tuvo que sufrir y remontar el choque. Empezó mal el partido. Un gol en contra en los primeros minutos ponía el objetivo algo más lejos. No afectó el tanto a los locales que no tardaron en empatar.

Arbo, de cabeza, ponía la igualada. Tras el gol tuvo dos claras el Arenteiro, ambas de Vitti, pero el tanto cayó para los visitantes. Un disparo lejano que sorprendió a Pachi. Reaccionó pronto y Vitti volvió a igualar el choque. Pero una buena contra visitante acabó en el tercero de un Portonovo combativo y muy efectivo. En la reanudación salió muy metido en el choque el Arenteiro. Así no tardó en llegar el empate. Carlos de Dios recibió un balón interior que mandó a la red. A los pocos minutos culminaron la remontada con un tanto de Arbo, de nuevo en un saque de esquina y de cabeza. Pudo ampliar la ventaja el Arenteiro, pero con el 4-3 se llegó al final de un partido muy peleado.