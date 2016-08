El Arenteiro, primer líder de la Preferente Sur

Arenteiro 4 - 1 Erizana

Espiñedo disfrutó de una tarde de fútbol y goles en el primer partido oficial de la temporada. Una goleada que permite a los de Manel Vázquez acabar la primera jornada en lo alto de la tabla clasificatoria. Rubén Arce, con dos goles en 15 minutos, dejó el partido casi sentenciado. Los visitantes no dieron respuesta y el tercer gol de los locales, obra de Dani Vázquez, acabó con las esperanzas del Erizana. Iván Portos hizo el cuarto de los locales después de que los visitantes anotaran el gol del honor.

Nogueira 0 - 0 Caselas

El Nogueira no pudo sumar los 3 puntos en su vuelta a la Preferente Sur. El choque que terminó en tablas pudo decantarse para los locales en los minutos finales de la primera parte. Los locales dispusieron de un lanzamiento desde los once metros en el que el delantero Oli no acertó a anotar.

Estradense 0 - 0 Ourense CF

Los de Fran Justo no pudieron iniciar con victoria una temporada a la que llegan con ambición. En su primera salida de la temporada lograron un primer punto en un encuentro en el que dispusieron de ocasiones para decantar el partido a su favor.

Sanxexo 1 - 0 Polígono

El Polígono no pudo sumar sus primeros puntos de la temporada. El objetivo no era fácil puesto que visitaban uno de los campos díficiles