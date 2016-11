El Arenteiro sigue intratable, y más cuando juega en su campo, donde todavía no conoce la derrota. Esta vez derrotó en el derbi entre ourensanos al Nogueira por 2-0, en un partido en el que no paso apuros y demostró su fortaleza. Y es que el equipo de Manel Vázquez es un equipo muy fiable, que cada semana que pasa parece ir a más, mostrandose muy solvente defensivamente y aprovechando sus ocasiones en ataque.



Ante el Nogueira, fue superior. Lo fue desde el primer minuto. Y aunque no fue a base de un dominio costante, sí es verdad que dominaba el tiempo de partido, y llegaba, aunque sin continuidad con peligro a la meta visitante.



El primer aviso local fue una internada de Varandela hasta la línea de fondo, dio un pase atrás que remató Alberto Blanco por encima de la mesa de Miguel Gándara. Más tarde reclamaron un posible penalti sobre el propio Varandela, que el colegiado no pitó.



Más empuje local



El Nogueira mantenía el tipo, pero apenas se acercaba con peligro a la portería de Israel. El gol local estaba cada vez más cerca, aunque solo fuera por control y dominio y así fue. El lateral Saúl subió su banda y tras marcharse de dos rivales sacó un centro preciso que Varandela, al que nadie le puede negar el esfuerzo, empujó en el segundo palo. (1-0).



Llegó el descanso con el Arenteiro por delante en el marcador. Y eso quiere decir mucho, porque a los carballiñeses es muy difícil hacerle ocasiones de gol, y más todavía marcárselos. La muestra es que en las catorce jornadas disputadas, solo encajaron ocho tantos.



Con esos números, era difícil que el Nogueira le diera la vuelta al marcador. Y menos por lo que demostró en la segunda parte.



La calidad de algunos jugadores locales es incuestionable, y así lo demostró, primero Dani 'Chimpín' en el lanzamiento de un libre directo que se fue rozando el larguero y un minuto más tarde Rubén Arce, al marcar el 2-0 que dejó el partido finiquitado.



El Arenteiro no quiso que se jugase más y el Nogueira, que si quería, no pudo. Los de Espiñedo siguen una semana más líderes.

Manel Vázquez : "Creo que el resultado final hace justicia a lo visto"

El técnico local Manel Vázquez afirmaba que "aunque el Nogueira no lo puso fácil porque es un buen equipo, y que nos costó entrar en el partido, hemos sido superiores y el resultado final hace justicia a lo visto en el campo ". Para continuar afirmando que "ahora entramos en una fase de la competición en la que es importante sumar de tres en tres y mantenernos lo máximo posible en lo más alto de la tabla" finalizó.

Alberto Ecay: "Ellos fueron superiores y no hay nada que objetar"

El técnico visitante Ecay reconocía la superioridad del Arenteiro "en líneas generales ellos fueron superiores y cuando nos metimos un poco en el partido, llegó su segundo gol que fue difinitivo", para continúar afirmando que "creo que entendimos un poco mal la idea de llegar, fuimos muy verticales pero muy rápidos, perdíamos pronto la pelota, y no les creamos mucho peligró", terminó.