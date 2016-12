El Arenteiro sigue con su marcha imparable

El Arenteiro sigue empeñado en marcar un ritmo que cada semana menos equipos pueden seguir. Esta vez el que sufrió la impecable trayectoria de los de Manel Vázquez fue el Atios, que terminó perdiendo por 3-1.



El partido comenzó muy bien para los de Manel Vázquez que a los cinco minutos se ponían por delante en el marcador al finalizar Rubén Arce un buen pase de Alberto Blanco, tras una buena triangulación del equipo local.



El Atios, pese al tanto encajado no le perdió la cara a un partido que tenía un juego muy intenso y con dos equipos que en todo momento trataban de jugar y buscar la portería contraria.



En el minuto 25 llegó el empate visitante al aprovechar el goleador Uru un despiste defensivo y con un tiro raso superaba al meta Israel.



En la segunda parte, los locales salieron centrados y a los cuatro minutos de la reanudación, Dani Vázquez hizo temblar el larguero con un espectacular disparo desde 35 metros que mereció el gol.





Doble expulsión visitante



El Atios, se quedó con diez en ese mismo minuto por doble tarjeta al visitante Noel, y diez minutos más tarde, Alberto Blanco ponía por delante a los de Espiñedo al rematar de cabeza un buen centro del defensa local Saúl.



Parecía que el partido se ponía muy de cara para los carballiñeses y más cuando el Atios se quedaba con nueve al ser expulsado Antúnez por roja directa en el 66.



Pero no fue así. Los vigueses se fueron con todo al ataque y aunque no crearon excesivo peligro, los locales no acertaban a sentenciar, pese a gozar de buenas contras en de Varandela, Esteban o Vitti. Y en el descuento llegó el tercero y definitivo. Vitti, se fue por velocidad y superó a Javi Vidal con una vaselina que dejó el partido sentenciado y al Arenteiro más líder.