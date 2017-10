Arousa, complicada salida del Barbadás para cambiar el rumbo

Difícil salida del Barbadás al campo de A Lomba, donde les espera el Arousa, considerado uno de los mejores equipos de la categoría esta temporada.

Pero el equipo de Moisés Pereiro no está para lamentos. Luego de siete semanas consecutivas sin lograr una victoria, ya poco importa el rival que esté enfrente.

Moisés Pereiro quiere mirar el partido con optimismo. "Tengo confianza en los jugadores y aunque sabemos que no es un equipo de nuestra liga, debemos de ir con la idea de sumar algo positivo".

Un Barbadás, que no consigue cambiar el rumbo y que esta en una dinámica muy negativa. Por eso el técnico azulón ha realizado "mucho trabajo mental durante la semana. Es un grupo joven que no vivió estas situaciones y eso le produce un nerviosismo que tenemos que intentar que no se refleje sobre el terreno de juego".

Para este partido, además de las habituales bajas de Breogan Pereiro y Marcelo Faría, que ya empezaron a entrenar suavemente, el técnico azulón tampoco podrá contar con Titi Sanz, con una sobrecarga.

A Lomba; 17:30 horas.