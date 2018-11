El que se asoma a Os Remedios es Guadalcacín ante el Ourense Envialia

La Primera femenina de fútbol sala alcanza el primer tercio de temporada. Todo perfecto hasta el momento para un Envialia que se mantiene invicto y por encima de las expectativas. El equipo ourensano tratará que todo continúe igual y eso pasa por lograr los tres puntos ante un rival de la zona baja.

El que se asoma ahora a Os Remedios, donde el conjunto de Morenín acumula tres victorias consecutivas (Murcia, Femisport y Sala Zaragoza), es el Guadalcacín.

Llegado la pasada temporada a la máxima categoría nacional, alcanzó la permanencia gracias a un buen segundo tramo de temporada. Este curso el inicio no está siendo mucho mejor. A pesar de haberse reforzado, el equipo lleva tres puntos en nueve jornadas y solo está fuera de los puestos de descenso por el nefasto inicio de temporada de los tres recién ascendidos (Amarelle, Femisport y Sala Zaragoza), que todavía no han ganado.

Morenín, entrenador del Sala Ourense, no se fía del equipo andaluz pues augura "un partido más difícil que los últimos que hemos tenido en casa, y durante la semana he concienciado a las jugadoras que va a ser complicado. Si hacemos lo que tenemos que hacer tendremos muchas opciones de sumar tres puntos, pero si no estamos a un buen nivel Guadalcacín nos lo pondrá muy difícil".

Analizando al oponente, el entrenador ourensano subraya que "juegan 3-1 con su punta brasileña y con el fichaje de Inma Sojo ganan en circulación de balón en ataque. Ficharon a una portera brasileña y se le suma un bloque que lleva varias temporadas junto. En este mes han dado un salto de calidad".

"A lo nuestro"

Añade Morenín que "nosotras debemos estar a lo nuestro, seguir compitiendo bien a nivel defensivo y estar bien en la estrategia. Después, trataremos de recuperar sensaciones con el balón".

Idoya tuvo que visitar el hospital por un principio de apendicitis y Mayte sigue de baja en las locales.

Os Remedios, Sábado - 17,00 horas.