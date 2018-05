En Atios no se habla de otra cosa

Salida 303 de la A-52, dirección Cans. Las dudas invitan a bajar el volumen de la radio del coche para preguntar a dos mujeres a pie de carretera: "Bos días, para Atios?". Ninguna señal aclara como llegar a la parroquia en la que la UD Ourense se juega este domingo el ascenso a Tercera: "Todo recto e no primeiro cruce a esquerda". Tras arrancar, las mujeres se miran desconcertadas. Dos extraños acaban de entrar en Atios. El pueblo sabe que el domingo es un día especial. Quizá histórico. El ascenso a Tercera división espera en el campo de O Carballo.

Isma tiene la furgoneta en el medio de la carretera. La aparta ipsofacto y atiende a la pregunta: "Para chegar o campo do Atios?". Error, hasta la tarde está cerrado. "Algún bar no pueblo?". Tras las indicaciones decide que lo mejor es acompañar a los forasteros por las callejuelas hasta el Hiroshima. El aficionado del Atios enseña la sede (no oficial) del club. Las plantillas, desde la temporada 1998, lucen en la pared, acompañadas de una fotografía de la Copa del Rey que el Atlético de Madrid ganó en Zaragoza dedicada del club rojiblanco a Moncho, el dueño y principal patrocinador del club desde más de 30 años. Los carteles del partido contra el Estradense y el Valladares ya son historia. Todavía no luce el de la UD Ourense, pero todo el mundo sabe quién es el rival y su entidad. Lito, el sacristán de Atios, lleva el escudo del club de fondo de pantalla en el móvil: "Son un gran aficionado do Atios. Non me perdo ningún partido e o do domingo moito menos. Espero que non morra ninguén, por Deus, senon non podo ir. Xa llo dixen a xente, o domingo non se pode morrer". Y vaticina: "Leandro e Malan xa dixeron que viñan ao Atios para ascender a Terceira".

La bandera del FC Barcelona ondea raída en la casa de Chus: "Nin Champions nin nada, o partido importante é o do fin de semana. Nunca estivemos coma este ano. Na miña casa esta semana so se fala do Atios". La fan del club se quita el mandil, mientras confiesa que "o mellor é Sombri. Ten moita experiencia e o bo que ten é que ou pasa o balón ou o futbolista". Lito toma la palabra: "Se ascendemos xa dixen que toco as campás da igrexa toda a tarde". Chus le contesta: "Canto sufrimos en Valladares! Canto animanos e canto choramos! Púxenlle sete velas a Virxe da Guía para que nos dé sorte".

Chus y Lito se coordinan para reunir a más aficionados. Ella espera en casa. Él nos lleva a la de "Mucha". Tras un laberinto de calles, Lito se baja y sin previo aviso abre la puerta de la casa. La amabilidad y la cordialidad deslumbra y el olor de las patatas fritas, que están al fuego, ponen a prueba el hambre. A "Mucha" le acaban de poner dos prótesis en las rodillas. Le cuesta caminar, pero tiene la bufanda del Atios siempre a mano. "Qué atraco, Lito! Por qué non me dixeches que viña a prensa. Qué atraco! Son unha gran siareira do Atios, fai tres anos que morreu o meu marido, que tamén era un gran aficionado, e agora vou daquela maneira. Pero xúrovos que o domingo non falto. Non, oh!

Ana, mujer del tesorero del club, y Cris, mujer de un directivo, esperan en la casa de Chus. Ellas están convencidas. Toma la palabra la primera: "As mulleres somos as que máis animamos, nótase no campo. Mira como teño a voz que dende o domingo estou a esprais para recuperar a garganta". Y da una clave sobre el partido: "Cora é moi importante. Saíndo dende o banquillo o outro día en Valladares marcou un gol e deu dúas asistencias". Cris responde: "Eu creo que imos ascender. Gústame o 2-1, é un resultado favorable. Estou convencida dos goles, de Besada de falta e de Joni. Joni marca seguro, dígocho eu".

La tertulia se traslada al Bar Hiroshima. Moncho, el dueño, se acaba de despertar después del turno de noche. No se habla de otra cosa: "O presidente é de chapó, se consegue ascender o equipo fágolle unha estatua de bronce. Págoa eu". Emilio, que tiene un hijo de diez años, hace otro análisis: "Só espero que ascenda quen ascenda, non pase nada no campo. Que sexa unha festa é punto". Como si vislumbrase que algún radical pueda acudir al estadio. Y confirma la implicación de Moncho: "A este non lle chegan 15.000 euros o domingo, si se ascende. E non lle doen". Manolo da un dato importante: "O árbitro (Rodrigo García) é coruñés e ten 18 anos, moi xoven para estes partidos. Dígoche eu que a un dos nosos expúlsano. E que nos cae algún penalti, tamén". El resto difiere: "Xogamos na casa. Igual lle cae a eles".

Hoy, Lito reza para que no muera nadie. Ana y Cris sufren con sus maridos la cuenta atrás. Chus espera el favor del Liverpool, para empezar bien el fin de semana. Nada puede fallar para el domingo. Mucha estará ensayando el "esconxuro" y Moncho recibiendo a todos los aficionados en su bar. En Atios, nadie se va a perder la final del domingo.

Moncho (el patrocinador)

A media mañana Naibel prepara los primeros bocadillos del día en una cafetería que presume del equipo de fútbol. En las paredes fotos de las plantillas del Atios temporada a temporada: "Si venís a las dos de la tarde aquí hay tertulia y debate del Atios todos los días". No mentía. Allí estaban.

Moncho lleva más de 30 años patrocinando al club: "Son moito do Atlético de Madrid, fun ver ganar a Copa do Rei ao Bernabéu, pero xa son máis do Atios. Si algún día xogásemos contra o Atlético de Madrid teño claro quen querería que gañase".

Es optimista: "Gañamos. O domingo gañamos ese partido seguro, dígocho eu. O Ourense é bo equipo, pero nós tamén". Y si ocurre, tiene claro quien es el principal culpable: "Este presidente é de chapó. Se ascendemos fágolle unha estatua. Págoa eu".

"Mucha" (La socia número 15)

Lito, el sacristán de Atios, abre la puerta de la casa de "Mucha" sin avisar. Recibe mientras hace la comida: "Pero en serio que ides falar do Atios?". Por gente como ella ya merece la pena. A primera vista se aprecia la bufanda del club: "Xa estou preparada para o partido do domingo. Non sei cantos socios temos, pero eu son a número 15". Y presume de carnet. "Antes iba a todos os partidos. Agora hai tres anos que morreo o meu maridoe empezo a ir outra vez. O domingo non podo faltar". Y nos despide con su "esconxuro" que grita cada partido" y al que responde O Carballo.

Cris y Ana (mujeres de directivos)

Cris, mujer de un directivo del Atios, y Ana, del tesorero, saben el sacrificio que conlleva formar un equipo. "Dígoche que o Atios é un clube humilde que sempre está traballando. Somos máis de quince persoas na directiva e non sabes o esforzo que costa conseguir os cartos e buscar patrocinadores", dice Ana. Cris quiere hacer un análisis más deportivo y analiza que "O Carballo vai estar a rebentar e creo que o resultado vai ser favorable. Vai estar moi apretado, pero confiamos nos nosos xogadores. Temos bo equipo e sobre todo ilusión".

Isma y Chus (Primos y aficionados)

Isma jugó en el Atios y ahora dejó el fútbol. Chus se declara máxima aficionada del Atios y "antimadridista". Ambos destacan que su equipo puede hacer algo histórico el domingo: "Nós iremos animar como calquer outro partido, pero é a UD Ourense a que ten o deber de ascender. Nós se non ascendemos non pasa nada. É un pau, pero para o ano haberá máis fútbol". Los fieles seguidores destacan que la clave puede ser la afición y el apoyo que transmitan a los jugadores. Para ello, Chus piensa pedir ayuda extra: "Voulle por velas a Vírxen da Guía".