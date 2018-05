El Bande no se quiere dejar ir

Después del empate ante el Alertanavia la pasada jornada, el Bande dijo prácticamente adiós a sus opciones de ascenso. Los banduenses están a seis puntos del segundo puesto cuando sólo quedan nueve por disputar. Pese a ello, el técnico del equipo de blanquiviolesta, Iván González no quiere que su equipo se deje ir: "Afrontamos el partido contra el Marcón con el objetivo de sumar tres nuevos puntos para poder terminar la temporada de la mejor manera posible. Cuanto más alto quedemos en la clasificación, mejor".

El rival de esta tarde, el Marcón, tiene 42 puntos, pero no está matemáticamente salvado por culpa de los arrastres. Los pontevedreses tienen la baja por sanción del defensa Héctor. Mientras, Iván González no podrá contar por lesión con Berto, Jaime, Cristian Presas y Prada.

Quien sí será de la partida es Rubén Lamelas, que ya está recuperado de los problemas físicos que arrastró durante unos encuentros: "Ya se me pasó el problema que tuve en el pubis, pero es verdad que al jugar tantos partidos con molestias, el físico lo acaba pagando. Lo positivo es que los dolores se han ido, y si no estoy en el once no pasa nada, estará otro compañero que lo hará igual o mejor que yo". Asimismo, reconoce que "a pesar de no estar cerca del ascenso, aún hay posibilidades, por lo que tenemos la obligación de seguir luchando en cada partido".

O Outeiro, 17:30 horas.