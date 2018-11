El Barbadás firma a Quini Cotarelo para reforzar la plantilla

El Barbadás ya tiene una nueva incorporación para su plantel. En la noche de ayer firmó al delantero Joaquín Cotarelo Prada (05/06/1983), que estaba sin equipo después de defender durante dos temporadas la camiseta del Bande y con anterioridad había estado tres temporadas en el Verín en ambos equipos de la mano del técnico Iván González.

El nuevo delantero de los azulones que había decidido no jugar hasta enero se compromete con el equipo de Juanjo Vilachá según cuenta "por que me apetecía volver a jugar y aunque la idea era volver dentro de un par de meses me comentaron que le hacía falta gente y ya me incorporaré mañana". Si el técnico lo creé oportuno podría debutar el próximo domingo ante el Juvenil de Pontareas.