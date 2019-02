El Barbadás quiere olvidar el revolcón de hace siete días

Una victoria, y además ante un rival directo, es la medicina que busca el Barbadás para olvidar la derrota de la pasada semana en el derbi de A Moreira ante el Antela, que le ha hecho perder de vista de forma momentánea la segunda plaza de ascenso.

El conjunto azulón recibe desde las cinco de la tarde en Os Carrís al Beluso, dos puestos y seis puntos por detrás. Los de O Morrazo, además, fueron el único equipo capaz de ganar al Barbadás en la primera vuelta.

"Fora un partido no que merecimos moito máis, un dos mellores que fixemos en canto a control de xogo, pero perdimos", destaca el técnico Juanjo Vilachá.

De su rival esta tarde comenta que "é un equipo moi fiable en todos os aspectos. Domina á perfección o fútbol aéreo, o que supón ser perigoso nas segundas xogadas. Este Beluso trátase dun equipo moi recoñecible, pero difícil de batir".

Todo planeado

Vilachá asegura que "todo está planeado, o que fai falla é que os xogadores funcionen, non como na primeira parte do partido co Antela. Adestramos moi ben, con intensidade e calidade, pero hai que refrendalo nun partido que terá moita intensidade".

Una vuelta después, el técnico azulón ha realizado una lista con 18 jugadores. Lo hace porque Rubén Lamelas, Saúl y Toño arrastran algunas molestias. "Falaremos antes dopartido e decidiremos", dijo el técnico.

Os Carrís, 17:00 horas.