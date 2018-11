El Barbadas recibe al Atios en un partido entre favoritos

Partido de relumbrón en Os Carrís. Dos de los equipos llamados a estar en la zona noble de la tabla (y ahí están ahora) cruzan sus caminos. El Barbadás busca demostrar que el pequeño bache de resultados está superado y para ello tendrá que superar a un Atios en línea ascendente. "É un partido importante a nivel clasificatorio. Creo que vai ser un duelo moi trabado, no que supoño que non haberá moitos goles. Xogamos na casa e temos que levala iniciativa, ser valentes e ir a por eles", afirma Juanjo Vilachá, preparador de los azulones.

El Barbadás sigue con un ojo puesto en la enfermería y no podrá contar esta tarde con Toño, Edu, Marcelo, Aitor ni Saúl, mientras que Nespereira está entre algodones por un virus.

Al otro lado del campo, un Atios que carbura según avanzan las jornadas y ya es sexto a un solo punto de los ourensanos. "Para min, por nomes, é o mellor equipo da categoría. Manu Vilán, Jony, Wadir, Uru... teñen moito potencial. Pero nos sen medo. Temos que ir co coitelo entre os dentes. Que o Atios non nos xogue, non ataque e nos a facerlle dano. Estou confiado. Os adestramentos e os últimos partidos están sendo bos e deixando sensacións positivas", analiza Vilachá.

De nuevo el estado del césped de Os Carrís marcará un duelo que puede tener la seguridad defensiva como factor desequilibrante. "A clave está en facer as cousas ben a nivel defensivo. O temos moi traballado, agora o importante é que os xogadores o interpreten", apunta el entrenador azulón.

Partido grande en Barbadás entre dos equipos que quieren mirar hacia arriba.

Os Carrís, 16:15 horas.