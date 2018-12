El Barbadás, a por la semana fantástica contra el Valladares

La victoria a domicilio ante el Estradense renovó la moral del Barbadás. Los azulones lograron un triunfo de peso al que buscarán dar continuidad con dos partidos en Os Carrís en solo cuatro días. El primero, esta tarde, ante el Valladares. Pero no todo es alegría en el equipo ourensano. La numerosas bajas (hasta siete para este partido) preocupan y mucho al técnico Juanjo Vilachá.

"A ver si somos capaces de facer esta semana fantástica, porque non chega en bo momento. Estamos cheos de baixas, con so 12 futbolistas, e temos que tirar do filial. Pero teño que dicir que as dúas últimas semanas de adestramento foron increíbles. Teño boas sensacións para o partido ante o Valladares e sabemos que o espello onde mirarnos é o partido na Estrada", señala Juanjo Vilachá, entrenador del Barbadás.

El técnico azulón no podrá contar con Marcelo (que ya está entrenando con el grupo tras meses de baja), Edu, Aitor, Dani Chimpín, Toño (que se sentará en el banquillo para completar la convocatoria), Arón (que dejó el equipo) y Róber. Mientras, Saúl y Lamelas, arrastran molestias y habrá que ver qué sensaciones tienen. Le tocará hacer encaje de bolillos, eso sí, sin excusas. "Temos que saír a por eles dende o principio, sin ningún tipo de excusa. Somos capaces de competir ante calquera. É un rival moi complicado. O vin en varios partidos e saben ben ó que xogan. Se o deixas xogar, sabe facelo, pero tamén son agresivos e poden contraatacar".

Enfrente, un Valladares que está solo un punto por detrás del Barbadás, sin contarle aún a los azulones los tres del partido suspendido contra el Areas, que parecen seguros y falta su oficialización.

Un encuentro para seguir mirando hacia arriba y conseguir en el campo lo que la enfermería está poniendo un poco más complicado.

Os Carrís, 16:00 horas