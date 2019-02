El Barbadás, a por el triunfo ante un Grove en horas bajas

Después de la condundente derrota sufrida la pasada jornada ante el Amanecer (0-3), el Barbadás buscará retomar el pulso de los resultados positivos contra un rival con muchas papeletas para perder la categoría, el O Grove (Monte da Vila, 17:00 horas).

Lejos de mostrarse decepcionado, el técnico del Barbadás, Juanjo Vilachá, destaca antes del partido que "os que estamos arriba se perdemos un partido xa parece que temos un bache. Sabemos que os de arriba non van fallar e non podemos deixarnos máis puntos. O partido vai ser moi importante. Agardo que mellore o tempo un pouco, aínda que nos tamén estamos acostumados a este clima".

El conjunto azulón, quinto clasificado con 40 puntos, empatado con el cuarto, un Beluso que marca el límite del play off, afronta este partido con las bajas de Igor, con nua rotura en el aductor; David y Antonio Nespereira, con una fisura en un dedo del pie y una lesión de rodilla, respectivamente; Aitor, que sufrió una rotura parcial de los ligamentos del tobillo derecho y las dudas de Edu, Marcelo y Marcos Vilachá, con distintos problemas físicos, aunque con posibilidades de jugar. Tampoco entra en la convocatoria, Igor Sousa, que aún no dispone del tránsfer.

O Grove, 17:00 horas