Barbadás y Barco le cogen el aire a la liga

Jornada redonda para los dos equipos ourensanos de Tercera división. El Barbadás sumó su segunda victoria consecutiva al ganar en Silva por 0-2. Triunfo que dejó muy satisfecho al técnico Miki López, que reconoce que "la verdad es que estoy muy satisfecho de este inicio ligero. Es verdad que había un poco de dudas por la pretemporada, tenemos muchos jugadores nuevos que necesitan un tiempo para acoplarse y conocerse, pero hemos ajustado algunas cosas y al final ahí están las dos victorias".



Un inicio fulgurante que reconoce sin tapujos que no lo esperaba. "Es cierto que tenía confianza en hacer un buen arranque pero también tenía claro que era muy complicado. Sin embargo, las cosas se pusieron bien y ya tenemos seis puntos, que no nos los quita nadie".



Aunque tiene claro que no se pueden lanzar las campanas al vuelo ya que "en fútbol todo puede cambiar en dos semanas pero por lo de pronto las dos victorias nos dan confianza y fe en el trabajo".



A pesar de ello, el objetivo inicial no cambia para nada. "Está claro que lo que tenemos que hacer es sumar los puntos necesarios para lograr la salvación y a día de hoy lo único seguro es que nos faltan seis menos por sumar".



Semana especial



Y con la tranquilidad que dan esas dos victorias ya preparan el derbi del domingo, un partido que sin duda es especial como reconoce el técnico azulón. "Evidentemente es especial, lo será en las gradas, lo será para los jugadores y todo lo que lo rodea, pero tengo claro que no dejan de ser solo tres puntos".



El otro equipo ourensano, el Barco, también conoció la pasada jornada las mieles del triunfo. Fue ante el Negreira, gracias a un gol de Deivis en el tramo final que modificó el empate a un gol que reflejaba el partido en ese momento. Tres puntos importantes que le dan tranquilidad, como reconoce su técnico, para "seguir cogiendo poco a poco el tono", ya que según afirma "todavía nos faltan dos o tres semanas para estar a tope".



Aunque los problemas que le traen de cabeza a estas alturas al técnico son las bajas por lesión y la corta plantilla que tiene. "Tenemos a Corzo y Jorge de Dios lesionados, y a Omar Navarro y Borja también tocados, con lo que estamos muy mermados, sobre todo defensivamente".



Algo que viene ya de lejos porque en más de una ocasión el entrenador rojillo afirmó que le gustaría contar con más jugadores. Desde la directiva están intentando fichar a algún jugador pero por el momento las negociaciones no han fructificado. Javi Martínez, un centrocampista de la Ponferradina que estaba muy cerca, finalmente se quedará en la primera plantilla de los del Bierzo. Precisamente el jueves jugarán un amistoso ante el equipo filial de los castellanos en el campo sintético de Viloira.