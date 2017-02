El Barco gana y respira

El Barco logró el objetivo de sumar los tres puntos ante el Alondras, al que derrotó por 2-1.



Aunque el partido no fue nada fácil y si que dejó muy claro, a lo largo de los noventa minutos, lo mucho que ambos equipos se jugaban en el mismo.



La semana no había sido tranquila en el club local. Reuniones y charlas con un solo pensamiento, sacar al equipo de la situación en la que poco a poco se estaba metiendo. Más cerca de los puestos de peligro en la tabla, cuando todos esperaban que peleara por otros objetivos bien diferentes. Y parece que hizo efecto.



Aunque el partido no fue bueno. Tanto Barco como Alondras, eran sabedores de lo mucho que se jugaban y se demostró desde el pitido inicial. Muchas precauciones defensivas, riesgo cero a la hora de jugar la pelota y mucha tensión que se palpaba en el ambiente. Con estos condicionantes, la primera media hora discurrió sin ocasiones de gol para ninguno de los equipos.



La primera llegada con cierto peligro fue para el extremo barquense Ivi Vales, que tras irse de su par, lanzó sobre la puerta del visitante Brais, pero su tiro se marchó rozando el palo visitante.



En la segunda aproximación, llegó el primer gol. Iago Beceiro se fue por banda y su centró lo remató el centrocampista Borja, que había subido al ataque, y que superó con pierna derecha al meta Brais. Con el 1-0, se llegó al descanso.



Empate visitante



Comenzó la segunda parte, y el Alondras logró el empate en la primera llegada. El lateral Rubén colgó una pelota sobre el área que Joni de cabeza envió al fondo de la red. De nuevo tocaba remar y el Barco se puso el traje de faena. De nuevo Ivi Vales llevó el peligro con un buen disparo en el 51 y poco más.



El partido entró en los últimos diez minutos y en el 81, gracias a un córner que remató de cabeza Cristóbal Juncal, el Barco logró una victoria, tan necesaria como justa y que le permite respirar.