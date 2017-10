El Barco golea al Villalbés y se coloca cuarto

El Barco ganó con claridad su partido ante el Racing Villalbés por un contundente 4-0.

Es que, sobre el campo de Calabagueiros, solo existió un equipo y el dominio del cuadro de Javi Rey fue aplastante desde el comienzo.

Muy pronto se puso de cara el partido para los locales, que se hicieron con el mando de la pelota desde el pitido inicial. Tras un par de aproximaciones, llegó el primer tanto. El extremo Ñiles sacó un buen centro que remató en primera instancia Ivi Vales, y aunque salvó el meta visitante Marcos, de nuevo Ivi Vales cogió el rechace y mandó el balón al fondo de la portería visitante.

El Racing Villalbés pudo empatar el encuentro en el minuto siguiente. El centrocampista José Varela se encontró con una pelota ante la meta de Inmanol Elías pero su remate se le marchó alto. Fue la mejor y casi única ocasión visitante.

El Barco, siguió con el control del partido y pasada la media hora hizo el 2-0. Esta vez fue Ivi Vales el que profundizó por su banda y David Mitogo, con un certero remate de cabeza, envió el balón al fondo de la red. Partido encarrilado para los locales.

En el descanso, la premisa era clara. Que el Racing Villalbés no se metiera en el partido. Para ello, era importante no cometer errores defensivos y seguir manteniendo el control. Y esta vez salió a la perfección y el equipo barquense, no solo no pasó por ningún tipo de apuros sino que marcó dos nuevos goles en un encuentro con un domino casi aplastante del equipo de Javi Rey.

En en minuto 68 llegó el tercer tanto local. El ourensano Isi metio una pelota en profundidad para Raly Cabral que se marchó de su defensor con mucha clase y terminó regateando al portero visitante Marcos para marcar a puerta vacia. Y el cuarto y definitivo fue obra, de nuevo de Ivi Vales, que con un disparo desde fuera del área sorprendió al meta del Villalbés.

Tercera victoria consecutiva que deja al equipo cuarto clasificado.