El Barco no tiene licencia para volver a tropezar

El Barco regresa esta tarde a Calabagueiros y lo hace para recibir desde las cinco de la tarde al cuadro del Alondras.

Un partido muy importante para dos equipos, que no contaban hace meses encontrarse en una situación tan delicada a estas alturas de liga. Pero eso es otra historia que ahora no viene a cuento y el caso es que por una u otras razones, se juegan tres puntos muy importantes para ambos.

La situación es la que es, y ambos conjuntos necesitan sumar los tres puntos en juego para evitar que los nervios, sino lo han hecho ya, entren de lleno por la puerta de los vestuarios.

La semana en el Barco fue de aparente normalidad. El pasado lunes, el presidente Nilo Ramos, en declaraciones a La Región, le mandaba un pequeño 'recadito' a la plantilla al afirmar que la confianza en el técnico Javi Rey era total y que era el momento de que "la plantilla diera un paso al frente para salir de la situación en la que se encuentran". Esta tarde sabremos si le han hecho caso.

Por ahora lo que se sabe es que el técnico barquense le manda un capote a su vestuario. "El equipo ha trabajado muy bien a lo largo de toda la semana, les he notado muy tranquilos y ahora eso tenemos que refrendarlo este domingo con una victoria, para volver a recuperar la confianza perdida poco a poco".

Un entrenador que para este choque no podrá contar con el defensa Omar Navarro, que fue expulsado en la última jornada ante el Céltiga ni con Javi Recamán, que padece una tendinitis y que descansará para no agravar la lesión. Junto a ellos sigue de baja el defensa Deivis, que sigue a vueltas con sus problemas de pubis. La única novedad es la vuelta del delantero Diego Tato, que ya se ha recuperado de una contractura en el bíceps femoral. Total, 17 disponibles, con lo que tendrá que hacer un descarte.

Considera el entrenador rojillo que este encuentro "no sé si será un partido clave, pero lo que si tengo claro es que es muy importante. Jugamos ante un rival directo, pero que no es el típico equipo que está en la zona baja de la tabla. Estaba conformado par pelear por las primeras posiciones. Es un equipo que puede quitarnos el balón y someternos. Tiene muy buenos futbolistas, como Pablo Couñago, Óscar Fondevila, Mauro, Rubén Comesaña u otros. Un equipo que no es normal que esté donde esta".

Sin embargo, sabe que si su equipo esta a la altura, puede y debe lograr los tres puntos. "Tendremos que hacer un partido muy serio devensivamente y aprovechar las ocasiones, algo que nos esta pasando factura y sino haces gol es imposible ganar los partidos".

Un rival con otros objetivos

Decía Jacobo Montes, técnico del Alondras, que el objetivo era, "pelear la promoción sin ningún complejo". A Jacobo se lo llevaron por delante los malos resultados. Llegó un hombre de la casa, Duarte, pero la situación no cambió y el equipo esta quinto por la cola y el arrastre del Somozas lo llevaría a la Preferente Grupo Sur, algo impensable por afición y plantilla.

Pero el fútbol no entiende de nada, sino que pregunten en Cangas. Aunque lo que si es cierto es que la calidad de los Brais, Rubén Comesaña, Mateo, Xosé Ramón, Óscar Fondevila, Tubo, Yerai, Mauro o Pablo Couñago, con una buena tarde pueden llevarse por delante a cualquier rival. Cita clave esta tarde.

Calabagueiros; 17:00 horas.