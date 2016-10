El Barco quiere continuar sumando ante el As Pontes

Todavía con el buen sabor que le dejó la goleada de la semana pasada ante el Castro, viajan los barquenses a tratar de repetir victoria ante el equipo de As Pontes.

A las once de la mañana comienzan el desplazamiento, que tendrá parada en Villalba, donde desde la una de la tarde realizarán la comida, para seguir hasta As Pontes. Y viajan con la misma convocatoria de la pasada jornada, toda vez que no se ha recuperado ninguno de los lesionados, Borja, Dieto Tato, Marcos Macía, Álex Expósito, Jorge de Dios y Pablo Corzo.

Aunque el técnico Javi Rey no quiere excusas. "Los jugadores que están son de garantías, por lo que viajo tranquilo y convencido de que podemos ganar", aunque reconoce que "donde más lo notamos es en los entrenamientos, que no son de tanta calidad y además hemos bajado un poco la intensidad para evitar riesgos innecesarios".

Del rival de esta tarde avisa que "es cierto que aún no ganó ningún partido, pero creo que es engañoso ya que tiene buenos jugadores y con calidad que lo pondrán difícil".

O Poblado; 17:00 horas.