El Barco quiere regresar a la senda de las victorias

El Racing Villalbés espera al Barco esta tarde en A Magdalena, desde las 16;15 horas, para un partido en el que los ourensanos quieren regresar a la senda de las victorias tras sumar tres empates consecutivos en liga.

Llegan a este duelo con las ausencias por lesión de Ivi Vales, que apura su recuperación, Andrés Calvo, que esta pendiente de ser operado de menisco, y Pablo Rubio, que cumple ciclo de cinco amarillas. A mayores, el central Santi Núñez es duda por problemas en los isquiotibiales.

Los lucenses ocupan puestos de descenso, pero el entrenador barquense Manolo Pérez no se fía. "En la primera vuelta nos ganaron en Calabagueiros por 2-4 y entiendo que es un equipo que está por debajo de sus posibilidades. Además ellos se juegan mucho y seguro que nos lo van a poner muy difícil".

Sobre su equipo reconoce que "ahora mismo no estamos en nuestro mejor momento. Tenemos jugadores con problemas físicos y el estado de ánimo cuando no ganas no es el mismo, pero nada que no se cure logrando una victoria que esperamos conseguir esta tarde ante el Villalbés".

A Magdalena; 16:15 horas.