El Barco quiere seguir aspirando a ser un grande

Partido grande en Calabagueiros. Porque desde las 16,15 horas se enfrentan el tercer clasificado, el Barco, ante el segundo y muchas semanas líder, el Racing Villalbés.



Un partido al que el Barco llega en una racha de resultados inmejorable. Siete jornadas sin perder llevan los de Javi Rey, lo que le ha situado en las dos últimas semanas en puestos de promoción de ascenso a Segunda B. Además, parece que la plaga de lesiones que asoló al equipo en las últimas jornadas ha desaparecido hasta el punto que luego de muchas semanas el técnico barquense podrá repetir una convocatoria.



Esta semana se suman dos nuevos efectivos, Javi Recamán, que estuvo ausente en el último partido ante el Silva por unas molestias en el tendón rotuliano, y el marroquí Adil Soudassi, que regresa luego de estar un mes fuera por culpa de una rotura en el bíceps femoral.



Momento dulce



El técnico local Javi Rey es consciente del buen momento que esta atravesando su equipo y no le duele reconocerlo. "Ahora mismo estamos en un gran momento. Además, vamos recuperando jugadores lesionados y eso nos va a permitir poder realizar variantes y lo mejor es que poco a poco volvemos a la normalidad".



Sin embargo, quiere evitar que su equipo caiga en la complacencia y avisa que esta tarde tendrán enfrente a un "muy buen equipo que mantiene el bloque de la temporada pasada en la que hicieron una gran campaña y le han dado continuidad, y al que le han sumado buenos refuerzos". Asimismo, se congratula de que el Villalbés llegue a Calabagueiros con la baja por sanción de su mejor jugador, el asturiano Gerardo Carrera. "Para nosotros es bueno que no juegue ya que se trata de un jugador diferente y para ellos es fundamental ya que dependen mucho de él pero debemos tener cuidado ya que tienen buenos jugadores y si no hacemos un buen partido seguro que nos darán muchos problemas".



Aunque Javi Rey tiene claro qué hacer para sumar la victoria: "evitar sus contras puede ser determinante porque tienen jugadores muy rápidos y veloces que con espacios nos pueden hacer mucho daño. Hay que tratar de tener el balón y estar tranquilos. Tenemos jugadores que nos permiten combinar, poner un ritmo alto y sobre todo saber jugar este tipo de partidos, y sobre todo no tener prisa por ganarlo antes de tiempo".



Enfrente estará un Vilalbés que por tercera temporada vuelve a estar dirigido por Óscar Gilsanz. Tras hacer una buena temporada el año pasado ha optado por la continuidad en su plantilla y además incorporaciones de nivel como José Varela, que llegó del Somozas, Álex Cabarcos y Marcos Souto, que llegaron desde As Pontes, o David García, del Bergantiños. En su plantilla destaca la figura del capitán Pablo Viveiro, que debutó en el con 15 años y que lleva 21 temporadas en el primer equipo.



