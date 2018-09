El Barco quiere sumar lejos de Calabagueiros

El Barco espera repetir triunfo como hizo en la primera salida de la temporada en Laracha. El técnico berciano Manolo Pérez tiene a toda la plantilla a su disposición toda vez que recupera al centrocampista Pablo Rubio, ya recuperado de un esguince de tobillo y a los defensas Omar Navarro que no pudo jugar ante el Racing Villalbés por motivos laborales y el defensa izquierdo Toni, que todavía no ha debutado al tener en la primera jornada un partido de sanción y estar lesionado en el último encuentro. El técnico rojillo sabe que "vamos a un campo complicado ante un equipo que mantiene el bloque de la temporada pasada y que se ha reforzado bien. Es cierto que por el momento aún no conoce la victoria, pero esto acaba de comenzar". Espera encontrarse "un equipo muy intenso que cuenta con bastante potencial ofensivo y que le gusta darle buen trato al balón".

En cuanto a su equipo asegura que "hemos completado una buena semana de entrenamientos ya que al estar todos el nivel de exigencia es superior. Hemos trabajado aspectos defensivos para no cometer los errores del último partido ya que si encajas tantos goles es difícil sumar triunfos". Y finaliza reconociendo que “aún estamos empezando y algunos jugadores han tenido poca participación y todavía tienen que demostrar muchas cosas.

A Senra, 18:00 horas