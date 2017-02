El Barrocás, a repetir bronce en el nacional de Hockey Sala

El Club Hockey Barrocás está como hace un año: a las puertas de colgarse una medalla de bronce en el Campeonato de España de hockey sala. El equipo ourensano tuvo ayer un día de sensaciones encontradas. Arrancaba la jornada clasificándose para las semifinales sin necesidad de jugar su tercer partido de la fase de grupo. Pero después, con el billete a la final en juego, el Barrocás cayó ante el Complutense madrileño.

Con la calculadora en la mano empezaron el día los ourensanos. Pero salieron de dudas muy rápido. El triunfo del SPV sobre el Barcelona les clasificó para las semifinales. En su partido ante el CD Terrassa, se jugaban el primer puesto del grupo. El empate a dos final, con goles de Sergio y Dani, hizo que el Barrocás pasase como segundo.

En la primera semifinal, los ourensanos se vieron las caras con el Complutense. El resultado de 7 a 0 favorable a los madrileños no refleja lo visto sobre la cancha. "El resultado es engañoso. El periodo inicial fue muy táctico. Nos fuimos 1 a 0 al descanso. Pero su segundo gol nos hizo daño. Luego arriesgamos y al final dimos minutos a todos los jugadores de la plantilla", señala el técnico ourensano Roberto Oliveira.

Otra vez el anfitrión

Una rotaciones que tenían un objetivo claro: reservar fuerzas para la lucha por el bronce. Y allí, otra vez, se enfrentarán al Terrasa, que no pudo lograr el pase a la final a pesar de ser el anfitrión de torneo. "Estamos en la misma situación que el pasado año. El partido de la fase de grupos no debe servir como referente, porque ahora nos jugamos más. Ellos tienen el plus de jugar delante de su gente, pero vamos a ver como planteamos el partido", afirma Oliveira.

La cita comenzará a las 11,00 horas en las instalaciones de Matadepera. Todo en juego para el Club Hockey Barrocás en un único partido. Los ourensanos intentarán culminar su buena participación en el Nacional con otra medalla de bronce más para su palmarés.