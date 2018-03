Berto, una garantía para el Bande

El pasado domingo la SD Bande logró sumar un punto contra el Sanxenxo (2-2), a pesar de jugar el último tercio del encuentro con nueve hombres. Uno de los jugadores clave fue el guardameta Berto Pérez (Ribadavia, 1983), que con sus paradas fue capaz de sostener a su equipo. Además, lo hizo con una brecha en su ceja derecha. "Antes de terminar la primera parte recibí un rodillazo en la ceja y me pusieron un vendaje. La verdad es que no debí de seguir jugando, porque hasta mediado el segundo tiempo veía luces, como nublado. Una vez terminado el partido, fui a un centro médico donde me dieron seis puntos. Ahora tengo el ojo negro y tendré que estar de baja hasta el próximo lunes", dice Berto.

El ex portero de CD Ourense y Celanova, recibió su quinta amarilla en el choque contra el Sanxenxo, una tarjeta que aún sigue sin explicarse: "Había una falta en el centro del campo y fui a hacerle una indicación a Toño, entonces el árbitro me amonestó. Al acabar o me pidió perdón, se notaba en su cara que estaba fuera del partido".

El pasado verano abandonó el Barbadás después de seis temporadas y decidió enrolarse en las filas banduenses. "El Bande es el equipo que se adapta mejor a mis circunstancias. Entre el trabajo y mi familia no puedo entrenar cuatro veces a la semana, por lo que decidí fichar por un equipo con aspiraciones y que me permite compatibilizar el fútbol con mis obligaciones. También fue muy importante que Iván González se interesara por mi fichaje, ambos queríamos trabajar juntos", considera Pérez.

Esta temporada, el meta ribadaviense está viviendo una situación nueva para él, ya que no juega todos los partidos, sino que comparte su rol en la portería con Borja. "Estoy encantado de que viniese Borja, era necesario otro portero, jugué varios partidos lesionado y eso era un riesgo. Además, es amigo mío y por su puesto, un grandísimo portero", comenta Berto.

El portero formado en la base del Pabellón no oculta que el objetivo del equipo no es otro que subir a Tercera División: "Llevamos toda la temporada entre los tres primeros y tenemos claro que el objetivo es el ascenso. También es cierto que no tenemos la misma presión que otros equipos".

Asimismo, Berto añade que "serán varios los equipos que lucharán por el ascenso, ahora estamos ocho equipos en la pomada y el que menos falle, lograré el salto de categoría. Va a estar todo muy igualado hasta las últimas jornadas. Lo bonito es que tanto por arriba como por abajo, los equipos se están jugando algo, lo que evitará que al final de liga haya equipos que se dejen ir".

"Quiero seguir jugando"

A pesar de tener 34 años, Berto quiere continuar poniéndose los guantes cada domingo: "Siempre que haya un entrenador que respete que sólo puedo entrenar dos días, seguiré jugando. Es algo que llevo haciendo toda la vida y que me gusta mucho. Ahora bien, si algún día tengo que dejarlo pues jugaré con los veteranos." Esperemos que ese día aún tarde en llegar.