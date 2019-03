Bouso se merece todavía más

Se fue Fernando Bouso pero su recuerdo seguirá muy presente. Se suele decir esto de aquellos que nos dejan, pero en el caso de este ourensano de "adopción", la sentencia cobra una verdad incuestionable. Su nombre es sinónimo de fútbol, por supuesto. Pero en su trayectoria deportiva hay mucho más que su carrera al frente del Club Deportivo Ourense, de aquel equipo imbatible.

Muchos quizá no conozcan esa faceta. O simplemente quede en un segundo plano por la importancia que tiene el fútbol en nuestro país. Pero Fernando Bouso dejó una huella aún más profunda en el deporte ourensano. Una vez cerrado su periplo en el mundo de los campos de fútbol, Fernando Bouso continuó vinculado al deporte a través de sus actividad profesional, con las tiendas de artículos deportivos con su nombre y que en la actualidad siguen abiertas en la ciudad. Y sobre todo, como gerente del Pabellón de Os Remedios, al que llegó con el objetivo de dinamizar, algo que consiguió sin lugar a dudas.

Labor exitosa

Impulsó el deporte en Ourense. En un recinto concreto pero con ramificaciones en toda la ciudad. No se debe olvidar. Y qué mejor manera de hacerlo que con un homenaje perenne. ¿Por qué no renombrar el pabellón con su nombre? ¿Por qué no dar más personalidad a una infraestructura deportiva mítica de Ourense? Méritos tiene de sobra. En las paredes de ese pabellón hay esfuerzo y dedicación por parte de Fernando Bouso. No fue el único, por supuesto. Todos los que estaban en su época trabajando por el deporte en la ciudad y los que siguieron y siguen merecen su reconocimiento.

Pero Bouso fue un pionero. Se propuso impulsar la actividad deportiva y lo consiguió. Aunque los homenajes siempre lleguen demasiado tarde, cuando el protagonista ya no los puede disfrutar, mejor eso que nada. Es una idea. Pabellón Fernando Bouso. Justificación hay de sobra. Una forma más de vincular a un personaje ilustre del deporte local con la que fue "su" ciudad. Lo que ponga en el carnet de identidad, en este caso, importa poco.