Calabagueiros espera un derbi en las alturas

El mejor partido, en el mejor momento. Así llegan, tanto el Barco como la UD Ourense al duelo que ambos vivirán en Calabagueiros desde las cinco y cuarto de la tarde.

Los valdeorreses, en la quinta posición y a tiro de piedra de la promoción de ascenso. Los de Fernando Currás, en la tercera plaza y sin conocer la derrota. Además, ambos equipos todavía tienen un partido pendiente, lo que puede aumentar sus prestaciones en una liga en la que están realizando un comienzo muy prometedor.

Llegan los locales con la única ausencia del capitán Rubén García, que sigue recuperándose de sus problemas de rodilla. El resto, todos disponibles. Enfrente, la UDO tiene más problemas. Alfredo, por lesión, y Rubén Arce, por sanción, son baja segura. El central Pablo Corzo, aunque viajará, tiene muy complicado su concurso por problemas en los "isquios" y Josu también está renqueante, aunque el lateral debería estar en el once.

El entrenador del Barco considera que "los dos equipos llegamos en un buen momento y pienso que a nivel deportivo es de lo mejorcito que se puede ver". Llega un equipo que todavía no conoce la derrota, pero Manolo Pérez no le da mayor importancia "ser los primeros en ganarle no es lo que más me motiva. Quiero que mi equipo plasme los domingos el trabajo semanal, eso es lo que más me llena"

En el bando de enfrente, Fernando Currás también coincide que será un partido "bonito por la situación de ambos y por el ambiente que habrá en la grada. Eso es algo que al jugador también le motiva".

Se espera una tarde lluviosa, lo que puede condicionar el encuentro. En eso ambos técnicos coinciden. Manolo Pérez afirma que "Calabagueiros aguanta aunque con el paso del tiempo empeorará, pero habrá que adaptarse". Currás es más gráfico: "Si llueve será para los dos con lo que tendremos que adaptarnos y ya esta". Es la mejor forma de verlo y afrontarlo.