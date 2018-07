El calendario de Preferente: siete jornadas para ver el primer duelo provincial

Los derbis, que se hacen de rogar, y la coincidencia para los ourensanos en el lugar de juego, primeros todos como locales y después como visitantes en las seis primeras jornadas. Son los aspectos más llamativos del calendario para el grupo sur de Preferente que ayer se sorteó.

Meigas, habelas hainas, o eso dicen, y tal vez alguna se encuentre en esta Preferente 2018-2019. Los cuatro equipos ourensanos comenzarán la temporada el 30 de septiembre como locales (Bande-Juventud de Cambados, Velle-Pontellas, Antela-Juvenil de Ponteareas y Barbadás-Sanxenxo), y una semana después los cuatro fuera. "La verdad es que resulta extraño, pero será una casualidad", destaca Luis Silva 'Choco', entrenador del Bande. Esta distribución se mantiene hasta el 30 de septiembre y tan solo se ve alterada porque llega el primer duelo provincial. El campo de Os Carrís acogerá el 7 de octubre el Barbadás-Antela, un partido con morbo puesto que al banquillo del campo azulón regresa Moisés Pereiro, pero ahora como visitante y máximo responsable técnico de los limianos.

El conjunto ourensano más veterano en la historia reciente de esta categoría autonómica es el Bande. Cambados, Marcón y Mondariz como rivales en las jornadas 1, 3 y 5 como local, y Amanecer y Belusoen la 2 y 4, como visitante, serán los rivales del conjunto banduense en el primer mes de liga. En O Outeiro están contentos. "Los comienzos siempre son complicados pero a priori no estoy descontento. Estoy más preocupado, o más bien ansioso, por comenzar a trabajar y conocer a la gente que por la dificultad de los primeros partidos. No habrá rivales fáciles pero a simple vista no deberán ser los más exigentes", afirma el entrenador Luis Silva 'Choco'.

Un poco más exigente será la apertura de curso del Barbadás. Se reencontrará con la categoría después de seis años en Tercera con el Sanxenxo en casa. Las primeras salidas serán para medirse a Cambados y Amanecer, mientras que Moaña y Grove serán los siguientes en Os Carrís. "Comezamos forte, e xa de inicio con un dos ósos, un Sanxenxo que é candidato ao ascenso. O Moaña tamén é dos que debería rematar arriba. Os ascendidos sempre son unha incógnita. Haberá que ver o que poden dar Cambados e Amanecer", destaca el técnico azulón Juanjo Vilachá.

El CD Velle, campeón de Primera el pasado curso, debutará como local ante el Pontellas. "Tenemos claro que las opciones pasan por hacernos fuertes en nuestro campo y empezar como locales es importante aunque el Pontellas no será un rival sencillo. Nunca estuvo en los puestos de cabeza pero algo bueno debe tener cuando lleva varias temporadas consecutivas en una categoría tan competitiva", admite David Rivo.

Un comienzo de aúpa

El Juvenil de Ponteareas para abrir boca en el regreso a la Preferente del Antela y después "cuatro candidatos a luchar por el ascenso". Moisés Pereiro se refiere a Estradense, Villalonga, Sanxenxo y Moaña, sus rivales entre la segunda y la quinta jornada. "Prefiero a los rivales fuertes en las primeras jornadas, pero todos seguidos...", se lamenta el entrenador del Antela.

El 26 de agosto arranca un calendario que para los ourensanos se cerrará con el derbi Bande-Barbadás, en la primera vuelta el 16 de diciembre y en la segunda el fin de liga el 26 de mayo.