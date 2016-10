El campo de O Couto (18,30 horas) acogerá esta tarde la eliminatoria entre la UD Ourense y el Arenteiro, uno de los enfrentamientos más atractivos de la ida de los octavos de final de la Copa Diputación entre equipos de Preferente y Primera Galicia.



Ambos equipos llegan a este partido atravesando un momento óptimo de resultados, al punto tal que los carballiñeses lideran el solitario su liga y el equipo anfitrión mantiene el pulso con el Bande en la máxima categoría provincia.



El cuadro de Antonio Dacosta espera responder ante su afición y estar a la altura de las circunstancias para seguir soñando con esta competición. El intentar no encajar en este primer partido será clave para luego viajar con ciertas ganatías al campo de Espiñedo.



Los ourensanistas viene de ocho triunfos consecutivos en el torneo casero, pero en la Copa todo es bien distinto y cualquier fallo puede complicar su continuidad en este certamen copero.



Senén y Toni que participaron y fueron claves en la remontada frente al Antela se encuentran entre algodones ya que presentan molestias físicas que ponen en duda su participación. Los que sí están descartados por completo son Omar y Diego Soto que prosiguen con su puesta a punto para retornar cuanto antes al equipo.



Los dirigidos por Manel Vázquez viene de siete jornadas ligueras sin caídas, de los cuales no ha encajado goles en los últimos seis encuentros con un total de 593 minutos tras el último tanto encajado en casa ante el Gondomar. En los 11 encuentros que lleva disputados el vigente campeón de Copa, apenas ha encajado siete tantos. Esto viene a confirmar que los carballiñeses destacan por su gran solidez defensiva. Adrián Padrón que continua con su esguince de tobillo y Viti que está en proceso de recuperación de una operación. La única duda del técnico carballiñés es la del centrocampista Dani 'Chimpin'.





Velle-Francelos, suspendido



En la tarde de ayer y a pedido del Francelos fue aplazado el emparejamiento que debía tener ante el Velle. El motivo fue que ayer falleció el jugador del equipo veterano Raúl Vázquez Somoza y padre del ex portero Lucas y su hermano Adrián integarnte del primer equipo del Francelos.