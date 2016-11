El Campus, a la expectativa

La Copa Galicia femenina para equipos de Primera división llega a su fin para el Gadasa Skoda Carmelitas y el Campus Ourense aunque ahora mismo la presencia del equipo entrenado por María Álvarez depende de lo que suceda en el otro encuentro.



La derrota del conjunto universitario en el partido adelantado de la jornada ante el Seis do Nadal (66-70) les ha complicado su presencia en el partido que supondría la defensa del título en una competición de la que son las vigentes campeonas.



Esa opción, que ya no depende de ellas está en manos del Carmelitas.



Las jugadoras del Vedruna podrían ayudar a sus rivales ourensanas a entrar en la final, si lograsen la victoria en la mañana del domingo ante el Arxil de Pontevedra, el conjunto que más opciones tiene de medirse al vencedor del grupo norte de la competición.



Un Carmelitas que no fue capaz de vencer al Campus en el segundo de los derbis de la temporada, en el que las universitarias se impusieron 59-66.



Ahora, la atención se centra en Pontevedra. Una victoria de las chicas de Suso Garrido daría opciones del primer título del año al basket ourensano, todos antentos.