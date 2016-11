El Campus vuelve a la liga

El Campus Ourense Coosur vuelve este fin de semana a la competición después del segundo parón en la División de honor B.



La tranquilidad que aporta la última victoria en casa ante el Universidad de Bilbao hace que desde el seno del club ourensano se trabaje con la satisfacción del trabajo bien hecho. "Este descanso nos ha venido bien. Al tener una plantilla tan justa de jugadores dos semanas de relax nos ayuda a recuperarnos. Los chicos descansan y nos ayuda a llegar a partidos como el de Eibar en plena forma", afirma David Monreal.



Aun así, lejos de relajarse, el equipo entrenado por David Monreal ha seguido entrenando con la novedad de Andy Williams, que debutará este fin de semana y el retorno de Morgade tras seis meses fuera de las canchas por una lesión de hombro.



Quien no estará es Moi Sánchez, que aunque ya camina sin molestias, todavía tendrá que esperar una semana o dos para recuperarse de su esguince de tobillo.



Obviamente, en una semana de buenas noticias y antes de medirse nuevamente en el campo de la Universidad al Eibar, penúltimo clasificado de la competición, toca asentar las expectativas, tal y como destaca Monreal. "No debemos perdonar a nuestro rival el domingo. Tenemos que hacer lo mismo que contra el Universidad de Bilbao, hay que intentar ganar y llevarse el bonus ofensivo. Además, también hay que buscar que ellos no anoten para que no se lleven el punto del bonus defensivo".



Sobre las sensaciones en lo que va de temporada, el técnico ourensano considera que "la sensación es que salvo el caso de Burgos, todos podemos ganar a cualquier rival de la categoría. Nuestro grupo es el más igualado de los tres de largo y eso le da un plus de emoción a la competición" y sobre el posible paso adelante con la llegada de Williams zanja "el objetivo es salvarse, tenemos que ser realistas".