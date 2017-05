O Carnes do Ribeiro cítase ca fase de ascenso a 1ª División Nacional

O Pavillón Municipal de Ribadavia acollerá do día 12 ao 14 de maio a Fase de Ascenso a 1ª División Nacional masculina de balonmán.

A competición comezará o venres, 12 de maio, ás 18.00 horas, co partido entre o equipo Claret e o BM. Alcobendas e, ás 20.00 horas, será a quenda para o Carnes do Ribeiro contra BM. Rocasa. Ao día seguinte, 13 de maio, o primeiro partido da xornada comezará ás 18.00, protagonizado por Carnes do Ribeiro e Claret e, continuará ás 20.00 horas, o partido entre o BM. Rocasa e BM. Alcobendas.

O domingo, 14 de maio, a xornada de competición dará comezo ás 10.30 horas, co partido que disputarán os equipos Claret e BM. Rocasa e, por último, ás 12.30 horas, será a quenda para o Carnes do Ribeiro contra o BM. Alcobendas.

O custo das entradas diarias será de 5 euros para ver os dous encontros de cada xornada ou de 12 euros dun bono para ver os seis partidos mentres que, para os socios dos clubs participantes, o acceso será gratuíto.