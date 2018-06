Carrera, Mazaira y Ginzo, en los equipos sub 17, sub 22 y sub 20

Los ourensanos Raquel Carrera, en la selección sub 17, Alex Mazaira, en la sub 22, y Paula Ginzo, en la sub 20, aparecen en las distintas convocatorias de la Federación española de baloncesto para diversas competiciones. En el caso de esta última, la sub 20 femenina, que está preparando el campeonato de Europa que tendrá lugar en Hungría entre el 7 y el 15 de julio, recibió en León la visita del seleccionador absoluto, Lucas Mondelo. "Son jugadoras que pueden empezar a estar en la selección y es importante que vean la figura del seleccionador cercana”, resumió.

Las de Miguel Méndez disputarán este miércoles un amistoso de preparación contra el equipo sub 23.

El equipo sub 17 está al mando de Miguel Ángel Ortega, y su reto el Mundial de Bielorrusia. La concentración, en Logroño, arranca el próximo martes.