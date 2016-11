Os Carrís pretende ser talismán para el Barbadás

También juega esta tarde como local el Barbadás. Lo hace en Os Carrís recibiendo al Céltiga desde las 16,15 horas. Lo hace esperando que su campo siga siendo talismán, como lo ha sido hasta el momento. Y es que el conjunto de Miki López todavía no ha perdido ningún partido en su feudo. Cuatro victorias y dos empates es el bagaje de los azulones cuando juegan ante sus aficionados.

Para el partido de esta tarde presenta cuatro bajas, todas por lesión. Luis González, al que la resonancia le ha dictaminado que no tiene nada pero que debe fortalecer la rodilla dañada; Cassio, que ya superó sus problemas de espalda y esta semana empezó a entrenar pero no está al ritmo de sus compañeros; Martín Fernández, que sigue con molestias en la rodilla y no entrenó en toda la semana; así como el defensa Iago Fernández, que luego de jugar en Ribadumia se le inflamó la rodilla izquierda y está pendiente del resultado de una resonancia que le fue practicada esta semana. A estas ausencias se suma la del joven Gorka, que ha sido el descarte del técnico en la convocatoria.

El visitante esta tarde es el Céltiga. Es un equipo que logró el ascenso, tras muchos años intentándolo, de la mano del técnico Edu Charlín. "Es un equipo muy rocoso que nos lo pondrá muy difícil ya que fuera de casa se está mostrando mucho más fuerte que en el Salvador Otero. Tiene jugadores con mucho oficio y no le duelen prendas si tienen que destruir el juego del rival. Seguro que será un partid muy trabado", afirmó el técnico Miki López.

Os Carrís; 16;15 horas.