El Celanova, a la contra

El Celanova, que estuvo una hora con diez jugadores, abrazó una valiosa victoria en el campo del Velle con un ajustado 2-3 resuelto en el tramo final.



Los visitantes se pusieron muy pronto por delante en el marcador al rematar Miguel Nieto un centro sobre el área, pero el panorama se le complicó la cita con la lesión de Chechu y la posterior expulsión de Rubén. Pero el buen hacer de Lito respaldóa el trabajo en la zona central. De todas maneras, el Velle logró el 1-1 al recoger Camba un balón al borde del área y con un buen zurdazo superó a Rodri.



En la segunda parte, y cuando más apretaba el Velle, el equipo de Marcos Zorrilla volvió a adelantarse por medio de Pulpi, que culminó una contra y el posterior centro atrás de Moisés.



Los locales no se dieron por vencidos, forzando un nuevo empate. Saque en largo de David Viana que cabeceó Camba (2-2).



Noel sentenció



Y cuando parecía que no se iba a modificar más el resultado del encuentro y en pleno acoso del Velle nació el 2-3 favorable al Celanova, mediante una nueva contra capitaneada por Codeso cuyo pase de la muerte no lo desaprovechó Noel para marcar.