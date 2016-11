Chaco lideró un hito histórico

El domingo 13 de noviembre quedará impreso en la memoria histórica del Francelos después de la goleada 1-10 sobre el Viana, un resultado que no se registraba desde el 4 de enero de 2004 cuando el desaparecido Ourense B apabullaba en Oira al Cortegada por 10-1.



Uno de los protagonistas principales de esta gesta ha sido el capitán Rubén Deaño Cajide, 'Chaco' (1-6-1988), artífice de cuatro de los diez tantos ante el conjunto vianés. "En esta categoría es bastante raro un resultado tan abultado y más fuera de casa. En lo personal es la primera vez que anotó tantos goles en un partido y pude marcar alguno más, aunque también asistí en otros como el que hizo Xabi. Aproveché está oportunidad y el domingo fue mi día".



El delantero del Francelos recordaba que el Viana había dado ciertas facilidades. "Salimos con bastante fuerza porque sabíamos de la importancia de traernos los tres puntos ante un rival directo. Ellos quizá quisieron jugar de otra manera tocando el balón atrás cuando el campo no estaba para eso y al intentar provocar el fuera de juego nos dejaron muchos espacios".



Buena racha



El Francelos lleva cuatro jornadas sin perder en la liga con tres victorias consecutivas. "En la Copa ante el Velle hicimos un buen partido y nos fuimos con la conciencia tranquila porque la eliminatoria se puede le puede dar la vuelta en casa porque tenemos la moral alta por esta buena racha de partidos en la liga. Ahora iremos a Maside a traer algún punto o quizás los tres. Además es un mérito que todos los jugadores sean del pueblo, algo que no se da en los otros equipos.La mitad de la plantilla hemos ido juntos al instituto, al colegio y hay un gran ambiente en el vestuario donde somos una verdadera piña, compañeros".



'Chaco' se inició jugando en el Ribadavia recaló luego en el Francelos donde disputó el último año de juveniles y además formó parte del primer equipo que conquistara la Copa Diputación B. "En aquella final disputada en O Couto nos impusimos al Ribadavia".



El jugador del Francelos compatibiliza el deporte con la de soldado profesional en Pontevedra. "Llevo allí diez años donde también aprovechamos los momentos libres que disponemos por las tardes para hacer deporte. De momento no salí al extranjero, aunque prefiero jugar al fútbol que ir en misión".