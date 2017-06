Chipi: "Increíble lo que han hecho estas doce cabronas"

"Increíble. Increíble lo que han hecho estas doce cabronas como digo yo. Increíble como ha trabajado el cuerpo técnico", así resumía el primer título de la Copa de España para el Ourense Envialia que consiguió el entrenador tras vencer al Atlético Féminas (2-3).

"El partido estaba muy difícil. En la segunda parte no éramos capaces de hacer presión al balón y ellas lo manejaban. Hemos estado bien a balón parado y el equipo al final tuvo que hacer 8 minutos de portero jugador, no nos funcionó porque no hicimos muchas ocasiones, pero hicimos mucho desgaste. Y creo que esa es la clave", analizaba la victoria el entrenador pontino.

Y finalizó sobre el penalti que dio el empate ourensano a falta de cinco segundos para el final: "Avisó a la jugadora previamente y después volvió a agarrar a Marta. Ha sido muy valiente de pitar un penalti en este tipo de partidos y a falta de cinco segundos tal y como fue".