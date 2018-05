Choque de estilos: UD Ourense - Sanxenxo

Esta tarde se mide en O Couto la mejor defensa y el mejor ataque del campeonato, es decir, la UD Ourense y el Sanxenxo. Los rojillos tan sólo han encajado 28 goles en 36 partidos, además, en los últimos diez encuentros Pato Guillén ha conseguido dejar su portería a cero. Mientras, el Sanxenxo ha anotado 79 goles, una cifra considerable si se tiene en cuenta que se ha conseguido en 36 partidos, lo que da una media de más de dos tantos por encuentro.

Pese a las cifras, los estilos de ambos equipos son diferentes, pero no tanto. Los dos conjuntos apuestan por un juego combinativo, aunque es cierto que en los últimos partidos la UD Ourense ha adquirido una solidez defensiva que en ciertos momentos le ha impedido acercarse con asiduidad a la meta contraria.

El entrenador de la UD Ourense, Fernando Currás, reconoce que "en los últimos diez encuentros hemos cambiado un poco nuestra forma de juego, lo que nos ha ayudado a crecer tanto en la parte defensiva".

A pesar de que el Sanxenxo no se juega nada, Currás es cauto y comenta que "ellos no nos van a dar facilidades, son un equipo con mucho potencial en la parte de arriba, por algo son los más goleadores de la liga. Además, para mí son una de las mejores plantillas de la liga y no entiendo como no están luchando con nosotros por el ascenso. Ahora bien, nosotros tenemos que jugar con nuestras armas y seguir siendo nosotros mismos".

"Saldremos a ganar en buena lid"

El entrenador del Sanxenxo, Julio Buylla, asegura que "el partido del domingo (por hoy) se va a jugar con un ambiente extraordinario que probablemente muchos de nosotros no volvamos a vivir. Esto sin duda es un plus de motivación externa para el jugador que en semejante escenario intentará dar lo mejor de sí mismo.

Por otra parte, el equipo afrontará el encuentro con la intención de terminar el año con las mejores sensaciones posibles.

No somos ajenos a la importancia del partido por lo que saldremos a ganar en buena lid y compitiendo como lo hemos intentado en los otros 36 partidos".

Buylla hace especial incidencia en el factor ambiental de O Couto: "Hay muchas claves para el partido, aunque sin duda, una de ellas es el factor ambiental. Además, nos enfrentamos a un gran equipo que ha sabido tener paciencia en los momentos más difíciles y que encadena una racha espectacular en los últimos partidos. En la que destacan sobre todo sus números defensivos".

Para poder conseguir el triunfo, el técnico del Sanxenxo considera capital "realizar buenas transiciones, cometer pocos errores y tener acierto en el área contraria. Al igual que en la mayoría de los partidos de una categoría tan igualada como es la Preferente, los pequeños detalles determinarán el ganador del partido".