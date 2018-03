Cita clave para el Nogueira ante el Erizana

El Nogueira afronta uno de los partidos más importantes de la temporada, se enfrente en A Tella al Erizana, que tiene dos puntos más que los afiladores y que marca la salvación. A pesar de las circunstancias del duelo, Abel Afonso no cree que el encuentro sea definitivo: "No es el partido más importante, porque si ganamos no nos vamos a salvar seguro, y si perdemos tampoco estaríamos descendidos. En un choque importante, como todos los que llevamos jugando". Para poder conseguir la victoria, el técnico del Nogueira (que tiene toda la plantilla a su disposición) considera que "será clave no conceder espacios a nuestra espalda, hacer buenas vigilancias defensivas y que no puedan correr".

A Tella, 16:30 horas.