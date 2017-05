Cita mundialista para Pablo Rodríguez

Tras la primera prueba disputada en la República Checa el pasado domingo, el MMR Factory Racing Team, segundo en la clasificación por equipos, llega a la Copa del Mundo de Albstadt (Alemania) aspirando a todo. El dorsal 2 de David Valero y el 11 de Pablo Rodríguez les señalan como dos de los hombres más fuertes de la parrilla.

El biker macedano afronta esta segunda cita de Copa del Mundo “sin presión y con los mismos objetivos que la semana pasada, aunque sí que es cierto que ya me he quitado esa incertidumbre que tenía antes de Nové Mesto sobre dónde podría estar. He comprobado que puedo estar delante y eso siempre da confianza”.

Tras reconocer el circuito, el macedano afirma que “será complicados hacer adelantamientos". Todo a partir de las 14,15 horas.