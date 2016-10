El 'coco' Cerceda llega a Os Carrís un poco tocado

El ilustre Cerceda. Un equipo que lleva ocho promociones de ascenso a Segunda B en los últimos diez años. La última, la temporada pasada, en la que se quedó a las puertas en la tercera al caer ante el At. Sanluqueño y, además, en su propio feudo.

Casi nada. Y ni con ese balance ha logrado un más que ansiado ascenso. Esta temporada lo volverán a intentar, aunque en este comienzo le esta costando un poco más de lo previsto. Para ello vuelven a tener una plantilla de absolutas garantías que estará dirigida por segunda temporada consecutiva por el ex jugador Ángel Cuellar.

Enfrente un Barbadás que mantiene un buen nivel en este inicio de competición y que solo ha perdido un partido, además, es un equipo que se muestra muy fiable jugando en el sintético de Os Carrís.

Cuatro bajas presentan los azulones para esta tarde. Siguen ausentes el portero Berto, ya en la recta final de la recuperación de una microrotura, Alfredo, con una contractura en la cadera que se perderá su segundo partido, Iago Fernández, que esta semana empezó a entrenar, pero aún no esta al ritmo de sus compañeros y Germán Pérez, al que una sobrecarga muscular le aparta del encuentro de esta tarde. La novedad es el regreso de Nespereira que ya esta recuperado de sus molestias. Se quedan fuera de la lista de convocados en esta ocasión, Rucho y Pablo.

Un grande en todo

Tiene claro el técnico local Miki López que enfrente van a tener a "un grande, por plantilla, por presupuesto y que tiene que estar entre los cuatro primeros, sí o sí, ya que sino sería una gran decepción". Y analiza un poco más al equipo coruñés, "es un conjunto que domina todo tipo de juego. El fútbol directo le va bien, ya que tiene jugadores con mucha envergadura, pero que maneja también el fútbol de toque, con jugadores muy bien dotados técnicamente. Además es un equipo que defensivamente está muy bien y en campos pequeños suelen ser muy fiables", por lo que considera que el campo esta tarde "les puede ir bien".

Pero no por ello su equipo tendrá menos opciones de llevarse la victoria. Aunque para ello deben de aplicarse a fondo y sus jugadores ya saben la receta. "Tendremos que estar más intensos que ellos y que cada jugador, a nivel individual trate de ganar su duelo" y ya le comunicó durante la semana que "no es un partido para salir tranquilos, debemos estar muy vivos desde el minuto uno e intentar estar acertados en ataque. Seguro que no vamos a tener muchas ocasiones con lo que tendremos que aprovechar las que nos concedan".

Aunque confía en que sus jugadores mantengan la línea y el buen nivel que vienen mostrando cuando juegan en casa, tanto en liga como en la Copa Federación.

El Cerceda, un histórico de la Tercera, pese al mal comienzo, seguro que va ir hacía arriba. Mantiene el bloque de la temporada pasada con jugadores de sobra conocidos en la categorá, como los Marcos Valín, Javi Angeriz, Marcos Caridad, Pablo Agulló, Diego Uzal, Alex Ares, Abelenda o Uxío.

Para el partido de esta tarde, el técnico visitante Ángel Cuellar no podrá contar con el veterano defensa Noé, lesionado de gravedad y que ha dicho adiós a la temporada, ni con Popi, Carlos y Rober, pese a lo que pondrá sobre el sintético de Os Carrís un once con garantías. Vienen de empatar en casa ante el Negreira el último partido 0-0.

Os Carrís; 17:00 horas.