El Babadás, con la mirada en el ascenso y en Moaña

El Barbadás quiere seguir mirando hacia arriba. El triunfo de hace siete días ante un rival directo como el Cambados, dio alas a un cuadro azulón que quiere dar un golpe encima de la mesa en la clasificación. Para ello tendrán que vencer a domicilio a un Moaña irregular y peligroso.

"Penso que podemos sacar algo positivo. Levamos unha boa inercia e viaxamos coa idea e as gañas necesarias para sacar os tres puntos e seguir na parte alta. Creo que o Pontellas ten medio feito o ascenso, sempre falando con precaucións, e para o segundo posto estaremos uns cantos na pelexa. A clave é chegar as derradeiras 8 xornadas ahí, e con todos os efectivos", destaca Juanjo Vilachá, técnico del Barbadás.

Enfrente tendrán a un Moaña que transita en la parte media de la tabla, alternando buenos y malos resultados. "Sabemos o que nos atoparemos. Temos que anticiparnos e estar listos. Dende o punto de vista táctico, o partido está preparado e agora falta mostrar esas gañas de ganar".

Vilachá no podrá contar para este duelo con hombres importantes. Aitor, Nespereira, Toño, Igor, Igor Sousa y Edu son baja. "Sin alarmismos, levamos tempo así e demostramos ser competitivos", insiste el entrenador azulón, que destaca que Marcelo sigue entrando en dinámica y puede acumular minutos tras su larga lesión. "Un líder no vestiario e no campo e un home importante para nos".

O Casal, 16:30 horas.