Paiosaco - Barco: con nocturnidad y alevosía

Este próximo domingo se vuelven a ver las caras Barco y Paiosaco, está vez en el campo de los coruñeses. Y estos han fijado el partido para las 20:30 horas del domingo.

En la primera vuelta, el partido que ambos tenían que jugar en Calabagueiros fue suspendido ya que el equipo coruñés sufrió una avería en el autocar a la altura de As Nogais a las dos de la tarde. Tras llegar otro vehículo prosiguieron viaje hasta la localidad de Vega de Valcarce, donde comieron. Mientras un mecánico trataba de resolver los problemas del primer autocar, pero el bloqueo total de las puertas del vehículo propició que el Paiosaco se quedará sin material deportivo. Llegaron al Barco diez minutos antes de la hora de empezar el encuentro y este se retraso para intentar solucionar el problema. El partido se suspendió al alegar los visitantes que el Barco les facilitó solo material para siete jugadores, con botas y guantes que no estaban en buen estado. Por aquel entonces el juez de competición falló y mandó jugar el partido el pasado 6 de Diciembre. Ahora llega el partido de vuelta y con él las represalias, aunque desde el equipo coruñés las niegan en rotundo.

El encuentro corrrespondiente a la jornada 29 ha sido fijado en principio para las 21 horas, aunque al no poder ser a esa hora, el Paiosaco lo fijó finalmente a las 20:30 horas de la noche del domingo. Un horario que ya tiene que ser aceptado por el equipo barquense.

Desde el club de Valdeorras, su presidente Nilo Ramos evita cualquier tipo de polémica. "Ellos están es su perfecto derecho de ponerlo a la hora que quieran dentro de los márgenes establecidos. Son las normas y nosotros no tenemos ningún problema. Iremos a jugar a esa hora y trataremos de ganar el partido como hacemos todos los domingos en todos los campos". Aunque reconoce que "esta claro que es una hora rara y poco habitual. Supongo que lo hacen un poco por putear, pero repito, nos da igual, que hagan lo que quieran". Y reconoce que "primero nos mandaron un correo diciendo que jugábamos a las nueve. A esa hora nos negamos y entonces nos mandaron otro para comunicarnos que finalmente era a las ocho y media, porque desde la Federación les obligaron a cambiar ya que no podían ponerlo a las nueve de la noche".

Y finaliza tomándoselo con buen humor. "El lado bueno es que por primera vez en la temporada nos vamos a ahorrar la comida ya que viajaremos el domingo por la tarde. No tengo mucho más que decir".

Por su parte el técnico barquense Manolo Pérez no quiere entrar en la cuestión. "A mi me da igual, el horario me parece algo secundario. A día de hoy lo único que me preocupa es trabajar bien durante la semana y poder preparar bien el partido". Y hasta le encuentra el lado bueno ya que afirma "creo que hasta nos puede venir bien, ya que nosotros entrenamos siempre a las ocho y media. Pero tengo claro que no voy a perder ni un minuto de mi tiempo ni en valorarlo".

El Paiosaco niega la mayor

Desde el equipo coruñés, su presidente Carlos García razona que "hasta hoy a las seis y media se puede poner el horario y estamos barajando ponerlo entre las siete o las siete y media". Y explica el motivo, "a diez minutos se juega el Bergantiños- Ferrol y pensamos en jugar cuando ellos terminen para facilitar a la gente ver los dos partidos". Y termina "el horario no tiene nada que ver con el partido de ida".

Por su parte el técnico Juan Riveiro afirma que"mi labor es entrenar y jugar cuando me mandan. No entro a valorar nada más".

Pero el Fax dice otra cosa.