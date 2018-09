Convenio para dotar de herba sintética os campos de Vilar de Astrés e Seixalbo

O Consello Reitor do Consello Municipal de Deportes aprobou este xoves un Convenio no que dotarán aos campos de Vilar de Astrés e Seixalbo de herba sintética.

O Convenio, asinado entre a Real Federación Galega de Fútbol e o Consello Municipal de Deportes, céntrase tamén na mellora das instalacións auxiliares de ambos campos.

No canto ao terreo de Seixalbo, de titulariedade privada, aprobouse o compromiso de realizar os trámites oportunos para executar as melloras do campo.