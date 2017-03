La Copa del Rey juvenil será en Ourense

Los flecos pendientes de hace unos días ya son historia. Ourense será sede de la Copa de Campeones de fútbol juvenil. Es oficial. Tal y como adelantó La Región el 26 de febrero, y amplió el miércoles 3 de marzo, las promesas nacionales disputarán en el estadio de O Couto las semifinales y la final de un torneo que decide la mejor cantera del país.

La cita se disputará entre el 1 y el 6 de mayo, aunque los duelos decisivos en Ourense (Vigo acogería los cuartos de final) serán el día 3 (semifinales) y el 6 (final). En el sorteo estarán los 7 campeones de grupo en la División de Honor juvenil y el mejor segundo.

"Estamos muy satisfechos por poder confirmar esta noticia. Es un pelotazo. Hay que agradecérselo al presidente de la Federación Galega, Rafael Louzán, por entender que Ourense merecía y necesitaba una cita de esta categoría", señala el delegado federativo Raúl Rois."Hemos trabajado para conseguir traer la Copa a Ourense, pero queda todavía mucha tarea por delante para conseguir que la Federación Española, los clubes y los jugadores se marchen de aquí contentos", destaca Rois.

Encontrar hotel para los cuatro equipos fue el último problema que se solucionó. La disputa de un campeonato nacional de gimnasia rítmica en la ciudad en esas fechas complicó la tarea. Finalmente los semifinalistas se instalarán en los balnearios de Caldaria, dos en Arnoia y otros dos en Laias. "Son unos parajes inmejorables. Unas instalaciones magníficas para que los equipos estén cómodos y tranquilos", afirma Rois sobre la gestión que más quebraderos de cabeza le trajo.

Con la confirmación oficial, queda cerrar los últimos detalles logísticos. En ellos se centra Raúl Rois. "Para fijar los horarios de los partidos, aún tenemos que esperar. Dependerá también de la televisión. Ya estamos trabajando en ello. Pasa lo mismo con los campos de entrenamiento que tenemos que poner a disposición de los equipos. Vamos a cerrar dos o tres de hierba sintética y otros tantos de césped natural".

Llenar las gradas

Como ya había anunciado el presidente de la Federación Galega, Rafael Louzán, la idea es cobrar una entrada simbólica. El objetivo es que las gradas presenten la mejor imagen posible. "Queremos que los aficionados se vuelquen con este torneo y todo lo que significa. Si fijamos un precio, será algo muy asequible. Que el que no vaya a ver los partidos sea porque no quiera, no por pagar una entrada", deja claro Rois .

Y es que a falta de seis jornadas, con mucho en juego en casi cada grupo, nombres como Real Madrid, Barcelona o Villarreal estarían clasificados para esta edición de la Copa de Campeones. Una trascendencia que abarca todo el país. "Es un evento multitudinario. Solo de forma directa, son unos 200 participantes. La Copa tiene una gran repercusión a nivel nacional y será una buena oportunidad para vender la marca Ourense, tanto de la ciudad como de toda la provincia", deja claro el delegado federativo.

Los amantes del fútbol ya pueden marcar los días 3 y 6 de mayo en su calendario. La flor y nata del fútbol juvenil estará en la ciudad para competir por el título más importante de su categoría. Y todos los ourensanos están llamados a ser testigos de excepción en el estadio de O Couto.

Los protagonistas

A Ourense llegarán las mejores canteras del país. A día de hoy no hay ningún equipo clasificado de forma directa. Pero puede ser cuestión de horas. La UD Las Palmas solo necesita un punto para sellar su billete. Los canarios se están paseando en su grupo. Después, conjuntos como el Real Madrid, Barcelona, Villarreal u Osasuna, tienen encarrilada su participación.

Al igual que dos equipos andaluces. Y es que una edición más parece que el grupo 4 aportará al campeón y al mejor segundo a la Copa de Campeones. En un orden u otro, Sevilla y Málaga son los candidatos. Y por último, el grupo gallego reserva un duelo entre Celta y Sporting que promete durar hasta el final. Con seis jornadas por delante, los vigueses aventajan en tres puntos a los asturianos. Serán 8 protagonistas los que inicien la Copa pero solo los 4 mejores pisarán Ourense y lucharán por levantar el título.